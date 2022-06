Perugia, lavori sulla Curva Nord dello stadio Curi. Pastorelli: "Settore ok per metà settembre"

18 giugno 2022 a

I tifosi del Perugia torneranno in Curva Nord a campionato iniziato. Continuano infatti, allo stadio Renato Curi, i lavori di rimozione dei gradoni del settore, con la demolizione dei primi due blocchi di cemento. E se in un primo momento il cuore pulsante della tifoseria biancorossa sperava di tornare a casa già nel weekend di Ferragosto, settimana in cui ripartirà il campionato di Serie B, adesso alcuni imprevisti hanno portato a dei ritardi sulle operazioni.

Nel dettaglio, fanno sapere da Palazzo dei Priori, ci sono stati "diversi imprevisti anche di natura normativa, con il Decreto Legge 50/2022 che impone al Comune il reperimento di fondi per il caro materiali da riconoscere alle aziende operanti. Nella giornata di lunedì 20 giugno inizieranno le attività di adeguamento della struttura in acciaio, mentre procedono i lavori riguardanti la riqualificazione dei bagni e la realizzazione di una nuova trave di collegamento. Come da programma operativo, sono in produzione i nuovi gradoni, la cui posa dovrebbe avvenire nella seconda decade di luglio".

Perugia, stadio Curi: via ai cantieri sulla Curva Nord, ecco quando saranno finiti i lavori

“Questi lavori – dichiara l’assessore allo Sport, Clara Pastorelli – sono la testimonianza concreta di quanto l’Amministrazione comunale sia attenta e pronta di fronte alla necessità di riqualificazione dello stadio Renato Curi, come per altro già dimostrato con precedenti e importanti interventi, tra i quali la copertura della Tribuna Ovest e un costante monitoraggio in piena sintonia con le autorità competenti. Lavori significativi mai realizzati prima, su una struttura di quasi cinquant’anni, che vanno in primis a potenziare uno dei settori più attenzionati e frequentati dalla tifoseria. E’ innegabile che nei mesi precedenti, anche per le questioni legate all’emergenza sanitaria, si sono registrati dei disagi nella fruizione della stesso impianto, ma è altrettanto evidente che di fronte ad attente valutazioni, soprattutto di natura sismica, la priorità non poteva non essere la sicurezza e la salvaguardia degli stessi tifosi. Non appena possibile, poi, si è dato il via ad un processo di riqualificazione, come detto, mai valutato prima, che nell’arco di pochi mesi riconsegnerà al cuore pulsante della tifoseria biancorossa una curva più sicura e accogliente. Ragionevolmente contiamo che questo avverrà entro la metà del prossimo settembre”.

