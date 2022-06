Fabro, incidente in A1: morte 2 ragazze. Tratto di autostrada riaperto, quindici chilometri di coda

17 giugno 2022 a

Riaperto poco dopo le ore 19.30, sull’autostrada A1 Milano-Napoli il tratto compreso tra Fabro (Terni) e Chiusi (Siena), in direzione Firenze chiuso a causa dell’incidente, avvenuto all’altezza del km 414, che ha visto coinvolti tre mezzi pesanti e cinque auto (foto tratta dal profilo Prociv San Lorenzo). Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco (provenienti dalle province di Siena, Arezzo, Perugia e Terni), la Polizia Stradale una task force della Direzione di Tronco di Firenze e con un dispiegamento complessivo di 19 mezzi. Lo comunica Autostrade per l’Italia. Nell'incidente hanno perso la vita due donne, residenti nel Lazio. Almeno otto i feriti di cui quattro estratti tra le lamiere.

Incidente in autostrada tra Fabro e Chiusi, ci sono due morti e diversi feriti

Attualmente, all’interno del tratto, il traffico transita su tutte le corsie disponibili. Si registrano 15 chilometri di coda in diminuzione in direzione Roma. Per le lunghe percorrenze Autostrade per l'Italia per chi è diretto "verso Firenze si consiglia di uscire ad Orte, percorrere il raccordo Perugia-Bettole per rientrare in A1 a Valdichiana. Per le lunghe percorrenze degli utenti diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Perugia-Bettole per rientrare in A1 ad Orte".

