Terni, a pieno regime i campus estivi di società e centri sportivi per bambini dai 4 ai 14 anni

Il problema per i genitori che lavorano è dove lasciare i figli dopo la chiusura delle scuole. Anche a Terni i campus estivi, partiti da questa settimana a pieno regime, sono la soluzione migliore, in quanto i piccoli possono socializzare e anche dedicarsi allo sport.

I prezzi settimanali, dal lunedì al sabato, sono variabili e vanno da un minino di 50 a circa 90 euro, in base anche se si sceglie il tempo pieno, con il pranzo, oppure l’uscita alle 13. Poi, naturalmente, per chi sceglie il mensile o lo stagionale i prezzi diminuiscono.

Per trascorrere un'estate all'insegna dello sport, del divertimento e dell'inclusione c'è il campus multidisciplinare estivo organizzato dalla Polisportiva Terni Rugby in collaborazione con il Circolo lavoratori Terni (Clt) che si terrà fino al 2 settembre 2022 per bambini e ragazzi dai 4 anni compiuti ai 14. L'appuntamento è ogni lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 13 al campo dei Draghi in via del Cardellino.

Il mercoledì invece il campus si terrà presso le strutture del Clt dove i ragazzi più grandi potranno usufruire della piscina olimpica ed i più piccoli della piscina a loro dedicata. Le iscrizioni sono aperte per tutti i bambini dai 4 anni compiuti ai 14. Il costo d'iscrizione è di 55 euro a settimana oppure di 200 euro per 4 settimane consecutive.

C'è anche il campus del Clt Summer Sport che andrà avanti fino 9 settembre per i bambini dai 4 anni compiuti fino ai 14 anni. Per partecipare ai Campus, è necessario essere soci del Clt. Per chi ancora non lo fosse è possibile divenire socio. In caso di maltempo i campus si svolgeranno nelle strutture sportive coperte del Circolo. Dalle 8 alle 13 e 30 oppure dalle 8 alle 18 con pranzo preparato in loco dal ristorante “la Fonderia”.

Centri estivi anche al San Valentino sporting club fino a settembre per bambini da 4 a 13 anni. Al momento ci sono corsi sono per la mattina dalle 7 e 45 alle 14, ma stanno pensando, se ci sono richieste, ad estenderli anche al pomeriggio. Anche alla palestra Passepartout fino al 9 settembre vengono organizzati campus per bimbi dai 3 ai 13 anni. Gli orari sono dalle 8 alle 13 o dalle 8 alle 17. Il costo è di 60 euro settimana corta e 85 per il tempo pieno. Poi se si sceglie l'abbonamento mensile o stagionale i costi sono diversi.

Anche alla Tonic, a Campitello, campus aperti fino a settembre e gli orari vanno dalle 7 e 30 con uscita da scegliere alle 13 o 14 oppure 16. Al campo sportivo di Terni est è stato organizzato il campus estivo dell'Inter a cui hanno partecipato 61 ragazzi di età compresa tra i 5 anni e mezzo, 13. Ieri c'è stata la consegna degli attestati di partecipazione. Per chi vuole provare può farlo da lunedì 20 giugno. Le iscrizioni sono ancora aperte.

