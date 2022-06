Maltempo a Perugia, violento temporale: strade allagate e alberi caduti. Tromba d'aria a San Sisto, il video

17 giugno 2022 a

Ancora un temporale estivo, ancora alberi caduti e strade allagate a Perugia e nella sua provincia. Pioggia e grandine si sono abbattuti in quantità nel primo pomeriggio tra Marsciano e il capoluogo di regione. Problemi a Pila e San Sisto. Lungo la Settevalli, tra Pila e Sant’Andrea delle Fratte, un albero è caduto nei pressi della strada con le punte a impedire il passaggio sulla carreggiata in direzione Ponte della Pietra.

A San Sisto un altro albero è stato sradicato dal vento nell’area verde di via dei Tagliapietra da quella che è stata descritta come una tromba d’aria. Due auto sono state sfiorate. Una delle due ha riportato graffi e ammaccature.

In centro storico in piazza IV Novembre decine di sedie e di alberi allestiti per la presentazione del restauro della facciata del Duomo sono stati buttati a terra dal forte vento che si è accompagnato al nubrifragio Strade allagate a Centova e a Sant’Andrea delle Fratte. Numerose le segnalazioni ai vigili del fuoco e alla polizia locale.





