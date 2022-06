Umbria, scatta il taglio delle corse bus con pochi passeggeri. Rimodulati i fondi tpl ai Comuni

Alessandro Antonini 18 giugno 2022 a

La Regione taglia le corse dei bus in due mandate. Una prima tranche estiva e la seconda da settembre a dicembre. L’atto, approvato mercoledì in giunta, è contestuale alla chiusura del contenzioso da oltre 8 milioni di euro con Busitalia, che prevede lo stanziamento di 4 milioni ai tre consorzi capeggiati dalla società dei trasporti del gruppo Fs e la riduzione delle corse “inutili”. Quelle con pochi passeggeri, che stanno sotto la soglia di copertura del 35% del servizio attraverso i ricavi dei biglietti. La “rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico locale per il periodo estivo, dal 27 giugno fino alla riapertura il 14 settembre del nuovo anno scolastico”, avviene all’interno di un “processo di rimodulazione in lotta agli sprechi, e la riorganizzazione delle funzioni di Umbria mobilità quale Agenzia unica sottraendola al possibile fallimento in ragione della situazione fortemente debitoria accumulata negli anni”. Veniamo alla ciccia: in prima istanza scatta la “riduzione dei servizi per complessivi 842.000 km, per un ammontare di 1.980.000 euro, Iva inclusa”.

Ma è solo l’antipasto. I gestori dei servizi di tpl “dovranno elaborare un’ulteriore proposta di rimodulazione dei servizi, riguardante il periodo da settembre a dicembre 2022, finalizzata a recuperare ulteriori 820.000 euro che costituiranno il risparmio per il bilancio regionale”. Il risparmio complessivo di 3,5 milioni di euro - per 1,7 mln di km - ipotizzato a fine 2019, “è stato in parte già conseguito, grazie alla rimodulazione, di circa 700.000 euro, già operata e consolidata a partire dal 2020”. Con queste due operazioni viene completato. La Regione dalla sua taglia 60.500 corse interregionali e sostitutive Fcu. Gli altri tagli toccheranno alle altre istituzioni per i servizi di competenza. E’ stata approvata anche la delibera che riassegna le quote del tpl, atto propedeutico di una gara di affidamento in proroga dal 2013.

L’obiettivo è tenere conto degli effettivi fabbisogni territorio per territorio, onde evitare un rapporto ricavi-costi inferiore al 35%: in alcuni casi si era al 15%, tanto che è scattata una “penale pesantissima che abbiamo già pagato per il 2015 e stiamo pagando, rateizzata, per il 2016 pari a circa 6 milioni di euro l’anno, con una rata odierna di oltre 600 mila euro l’anno”, è scritto in delibera.

La rimodulazione vede il Comune di Perugia passare dal 36,89% 41,79%, Spoleto scende dal 9,61% attuale al 5,08%, Gubbio sale dall’1,80% attuale al 3,84%, Foligno mantiene sostanzialmente la stessa quota (da 6,23% a 6,48%), Corciano aumenta dallo 0,08% attuale all’1,75%, Narni passa dall’attuale 1,22% al 2,54% mentre - il Comune di Orvieto scende dal 4,56% al 2,67%.

