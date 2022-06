Incidente sull'autostrada A1 tra Fabro e Chiusi, ci sono morti e feriti: strada chiusa e traffico intenso

Foto: Prociv San Lorenzo Nuovo

17 giugno 2022 a

a

a

Terribile incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 giugno, sull'Autostrada del Sole A1, tra Fabro e Chiusi. Il sinistro, avvenuto poco prima delle 14 al km 412 nord in territorio senese, ha coinvolto - come fa sapere Autostrade per l'Italia - almeno tre mezzi pesanti e quattro o cinque auto: due ragazze sono morte e altre due sono state trasportate al pronto soccorso in codice rosso dall’elicottero del 118, e ancora altre due sempre in codice rosso in ambulanza in ospedale. Sul posto sono state inviate squadre di soccorso e almeno 24 unità dei vigili del fuoco provenienti da Siena, Terni, Arezzo e Perugia per estrarre i feriti dalle lamiere, oltre alle pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione di Tronco di Firenze. Verso Firenze, si legge nell'ultimo aggiornamento di Autostrade per l'Italia delle 16,09 - è stata disposta la chiusura del tratto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda. In direzione Roma, invece, ci sono 7 km di coda per curiosi, tra Valdichiana e Fabro. A causa dell'uscita obbligatoria ci sono 7 km di coda a Fabro e dopo aver percorso la viabilità ordinaria si può rientrare in autostrada a Chiusi. Per le lunghe percorrenze, per il traffico diretto a Firenze, "si consiglia di uscire ad Orte, percorrere il raccordo Perugia-Bettole con rientro a Valdichiana; percorso inverso per chi è diretto a Roma". Anche la Protezione Civile San Lorenzo Nuovo, pubblicando le foto dell'incidente su Facebook, ha consigliato di evitare l'Autostrada.

In aggiornamento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.