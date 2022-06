Perugia, cade in casa e non riesce a rialzarsi: 89enne aiutata dagli agenti della Polizia

16 giugno 2022 a

a

a

Badante accudiva un'anziana signora di 89 anni. La donna ha perso l'equilibrio ed è caduta a terra. E' stata la stessa assistente a dare l'allarme al Numero Unico di Emergenza. Ha subito capito che da sola non sarebbe mai stata in grado di risollevare la donna e quindi ha chiesto aiuto agli uomini della Polizia di Stato. Come spiega la Questura di Perugia in una nota, gli agenti sono giunti velocemente nell'abitazione dell'89enne, insieme a un equipaggio del 118 dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia allertato dalla sala operativa. I poliziotti hanno aiutato la signora a rialzarsi. Una volta accertato che le sue condizioni erano buone e verificata la natura accidentale della caduta, gli agenti hanno affidato l'anziana signora alle cure del 118.

Anziana rifiuta il ricovero in ospedale per non abbandonare il cane. La polizia trova la soluzione per il cucciolo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.