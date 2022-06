Perugia, ruba in una casa, ma gli inquilini sentono i rumori e chiamano i carabinieri: arrestato

16 giugno 2022 a

a

a

I carabinieri della stazione di Perugia Fortebraccio, durante un servizio di perlustrazione, hanno arrestato in flagranza di reato di furto in abitazione, un afgano del 1998 residente a Perugia. Il giovane, nella prima serata di mercoledì 15 giugno, dopo aver tentato di forzare la porta d’ingresso di una privata abitazione e aver rotto successivamente una vetrata della finestra, è stato sorpreso dagli inquilini di un appartamento vicino, allertati dai rumori provenienti dalla palazzina.

Aggredisce la madre e i carabinieri: arrestato operaio di 30 anni

Quando ha capito di essere stato scoperto, prima di darsi alla fuga, si è comunque impossessato di vasi in rame sottratti all’esterno dell’appartamento. I carabinieri della stazione Perugia Fortebraccio, allertati dalla chiamata alla Centrale Operativa di Perugia a cui i vicini di casa si erano rivolti, sono giunti rapidamente sul posto, hanno raccolto la descrizione del soggetto fornita dai testimoni e le indicazioni sulla possibile via di fuga: attivate le ricerche, sono riusciti a rintracciare velocemente il fuggitivo e a bloccarlo.

Il giudice cancella la multa dell'autovelox dal cavalcavia: "Deve essere visibile e segnalato".

Il giovane, trovato ancora in possesso dei beni sottratti poi restituiti ai legittimi proprietari, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, così come è stato disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Anziana rifiuta il ricovero in ospedale per non abbandonare il cane. La polizia trova la soluzione per il cucciolo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.