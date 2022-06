Umbria, la Regione chiude il maxi contenzioso da oltre 8 milioni di euro con Busitalia: via al taglio delle corse

Alessandro Antonini 16 giugno 2022 a

Approvata la transazione sul contenzioso con Busitalia. La delibera di giunta è stata votata ieri. Una partita tutta legata alle somme (due milioni di euro l’anno) riconosciute alla società in forza di una delibera del 2015 della precedente amministrazione - nelle more dela mancata gara di affidamento - e non pagate da Palazzo Donini per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Una somma pari a otto milioni per il passato e dal 2022 in poi (fino al 2023) ne sarebbero sorti altri quattro.

Busitalia aveva inviato decreti ingiuntivi all’amministrazione regionale, che ha provato a resistere. Ma la vicenda giudiziaria non stava andando a favore dell’ente pubblico, così la scelta di transare. Dei quattro anni pregressi ne vengono riconosciuti solo 2 per la somma di quattro milioni di euro che la Regione stanzierà a favore dei consorzi. Per il 2022 ci sarà abbattimento dei costi del servizio riducendo gli sprechi . Andando a utilizzare lo schema già deliberato due anni fa: taglio delle corse per 1,7 mln di km. Di mezzo c’è anche il servizio Gimo, il servizio notturno del Comune di Perugia, con cui è insorto un contenzioso tra municipio e consorzio dei trasporti: il Comune ha fatto opposizione “sostenendo che per accordi intercorsi tra il medesimo e la Regione i corrispettivi dovevano essere interamente sostenuti dalla Regione”, che è stata quindi chiamata in causa anche per questo.

Per coprire la spesa si utilizzerà il fondo rischi da 5,2 milioni. La scelta è stata presa considerando “l’alea dei giudizi e l’elevato rischio di soccombenza - cui seguirà la corresponsione delle spese di lite con un maggiore esborso economico a carico della Regione”. Gli accordi transattivi “appaiono perciò lo strumento più idoneo a soddisfare l’interesse pubblico”.

