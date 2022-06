Umbertide, estate ricca di eventi aspettando la Fratta dell'800

16 giugno 2022 a

L'estate umbertidese torna più forte che mai. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna nel 2022 un cartellone ricco di eventi e di appuntamenti imperdibili per chi risiede a Umbertide e per i turisti da giugno ad agosto, in attesa degli eventi clou del Settembre Umbertidese come la Fratta dell'800 che si svolgerà dal 1° al 4 settembre e alle Fiere di Settembre, in programma dal 9 all'11.

Il programma degli eventi dell'estate umbertidese è stato presentato nella Sala Tevere del Municipio alla presenza del sindaco Luca Carizia, della vicesindaco Annalisa Mierla, dell'assessore alla Cultura, Sara Pierucci e di rappresentanti delle realtà che hanno contribuito alla stesura degli eventi dei tre mesi estivi.

Anche quest'anno la Piattaforma si trasforma in arena estiva: dal 22 giugno al 31 agosto numerose saranno le iniziative culturali che saranno ospitate in uno dei posti più amati dagli umbertidesi tra film, anteprime, retrospettive e concerti organizzate dall'Anonima Impresa Sociale con il supporto del Comune di Umbertide.

Dal 25 giugno al 10 luglio piazza del Mercato diventa un grande campo da beach volley con il ritorno del torneo RoccaBeach organizzato da Volley Umbertide.

Dal 16 al 19 giugno torna dopo due anni di stop a Calzolaro l'edizione 2022 della sagra “Calzolarissimo”.

Sempre dal 16 al 19 giugno a Pierantonio l'appuntamento è con il Palio dei Rioni e con il torneo di calcio balilla umano.

Dal 17 al 19 giugno l'associazione Motociclisti Non Agitati organizza l'edizione 2022 del raduno MotAmicizia, con tanti centauri che si daranno appuntamento in piazza del Mercato e piazza Marconi. Domenica 19 l'appuntamento è con la Magnalunga, organizzata da Pro Loco Umbertide e Slow Food Alta Umbria con partenza e arrivo dalla Pineta. Sabato 18 giugno sono previsti presso il campo sportivo Usu i festeggiamenti per i 40 anni della GS Orsini e il Pippo Day, il decimo memorial di ciclismo “Giancarlo Bartolini” a Pierantonio e il mercatino degli hobbisti presso piazza Berlinguer nel quartiere di Fontanelle. Il 25 giugno allo stadio Morandi verrà ospitata l'edizione 2022 la New Team Sport Cup 2022. Alla Rocca per tutto il periodo estivo saranno ospitate mostre di notevole valore artistico: fino al 3 luglio è possibile visitare l'esposizione “La fioritura umana”; dal 10 luglio al 28 agosto sarà la volta della collettiva “Pittura materica” curata da FerrainArte; il 4 settembre si apre la collettiva di giovani artisti curata da Giorgio Bonomi intitolata “Tra presenza e assenza”.

