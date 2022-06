Perugia, denuncia dei residenti di Castel del Piano: "Nei parcheggi sotterranei spaccio e prostituzione"

Alessandro Antonini 15 giugno 2022 a

“Nei parcheggi sotterranei del centro commerciale succede di tutto, dallo spaccio di droga alla prostituzione. Una situazione che dura da tempo e va fermata”.

E’ la denuncia che arriva dai cittadini di Castel del Piano, riuniti martedì sera in un’assemblea pubblica al campo sportivo sui temi della sicurezza. Dopo il lancio di sassi e l’aggressione del malcapitato nei confronti di due ragazzini e altri episodi simili segnalati dai residenti, il presidente dell’Ac Castel del Piano, Francesco Pace, ha deciso di convocare l’incontro invitando le istituzioni coinvolte.

Presenti il comandante della compagnia di Perugia, Tamara Nicolai, il comandante della stazione della frazione, Pasquale Falcolini, la vicecomandante della polizia locale, Antonella Vitali, gli assessori comunali alla sicurezza e al sociale, Luca Merli ed Edi Cicchi, il parroco don Francesco Buono e la preside Anna Rita Troiano.

Quest’ultima ha evidenziato che sono già stati presi provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni soggetti - minorenni - segnalati anche ai servizi sociali.

Ma il problema resta ed è stato auspicato un intervento in sinergia con le altre istituzioni. I rappresentanti dell’Arma hanno invitato a segnalare e denunciare il più possibile. Ci sarà comunque un’intensificazione dei controlli soprattutto nell’area commerciale dove si svolgono gli episodi più gravi. Controlli mirati annunciati anche dalla municipale. Il sacerdote organizzerà per il 2 luglio una messa sul piazzale della zona “calda” con cena all’aperto con la partecipazione di tutti i residenti. Obiettivo: riprendere in mano la frazione. Un legale presente ha proposto una raccolta firme e un documento per certificare i problemi evidenziati durante tutta la serata. Al vaglio anche la proposta di costituzione di un comitato di quartiere attivo sul fronte sicurezza.

E’ stato anche sottolineato che l’obiettivo non è ghettizzare i soggetti problematici - si tratta di gruppi di minori che possono sfociare in baby gang -ma puntare ad includerli attraverso l’azione concertata di tutte le forze istituzionali e sociali.

