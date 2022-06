Covid in Umbria, altri 608 casi. Lieve aumento dei ricoveri. Nessun morto

15 giugno 2022 a

Come il bollettino nazionale, anche quello dell'Umbria certifica una lieve crescita dei positivi al Covid. I nuovi casi sono 608, mentre le guarigioni ufficializzate dalla regione sono 323. Oggi, mercoledì 15 giugno, dunque, gli attualmente positivi sono 7.564 e quindi 285 in più della precedente analisi dei casi. Leggero aumento anche per i ricoveri. I pazienti attualmente sono 95 (+3), ma nessuno è nelle rianimazioni. La bella notizia è che non si registrano nuove vittime. I dati sono frutto di 2.736 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività che sale al 22,2 per cento rispetto al 18,3 di martedì. Un balzo di quasi quattro punti.

