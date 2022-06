Perugia, Urban night trail: corsa non competitiva nel cuore della città. Percorso e orario

Luana Pioppi 15 giugno 2022 a

a

a

Saranno oltre 150 i podisti che venerdì 17 giugno 2022 prenderanno parte alla quinta edizione del Perugia Urban Night Trail, la corsa non competitiva con partenza alle 20.30 da piazza Matteotti, dove è previsto anche l’arrivo dei partecipanti dopo un percorso di 9,5 km, con un dislivello di circa 500 metri. La manifestazione, organizzata dalla Podistica Ponte Felcino, è stata presentata ieri mattina a palazzo dei Priori, in una conferenza stampa a cui, insieme al presidente dell’Associazione Podistica Ponte Felcino, Gianni Longetti, hanno partecipato Clara Pastorelli, assessore allo Sport del Comune di Perugia, che ha patrocinato l’evento, Maria Angela Turchetti, direttrice del Manu (Museo Archeologico nazionale dell’Umbria), Michele Bella e Luca Grilli, in rappresentanza di tutti i soci che hanno contribuito alla realizzazione del trail. Tra le novità di quest’anno c’è il un percorso (leggermente modificato rispetto al passato) che, partendo da Piazza Matteotti, toccherà il Parco Santa Margherita, il Parco della Cuparella, l’Acquedotto, il Parco Sant’Angelo, e l’Arco Etrusco, attraversando vicoli e piazze del centro.

