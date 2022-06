Orvieto, tir contro un'auto. Muore donna di 70 anni sull'Autosole

15 giugno 2022 a

a

a

A Orvieto una donna è morta a causa di un tamponamento tra un'autovettura e un mezzo pesante. Altre tre persone, ferite lievemente, sono state trasportate all'ospedale di Orvieto. In corso gli accertamenti da parte della polizia stradale. Il gravissimo incidente stradale si è verificato nella mattinata di mercoledì 15 giugno sull'Autostrada del Sole tra Fabro ed Orvieto. Sul posto la polizia stradale per ricostruire la dinamica dell'incidente. La vittima era di origini calabresi e probabilmente stava andando in vacanza con i suoi familiari.

La donna, che aveva 70 anni, è morta sul colpo. A bordo dell'auto, insieme a lei, viaggiavano altri familiari. Disagi per il traffico lungo l'A1 per consentire l'intervento dei soccorritori e la rimozione dei veicoli coinvolti nel tamponamento. Illeso il conducente del tir. La salma dell'anziana è stata trasportata all'obitorio del Santa Maria della Stella di Orvieto.

Seguono aggiornamenti.

