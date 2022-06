Centro commerciale di Collestrada, ampliamento da 90 milioni e 600 nuovi posti di lavoro

15 giugno 2022 a

Un investimento da 90 milioni per l’ampliamento del centro commerciale di Collestrada. Venticinquemila metri quadrati di nuovi spazi per un progetto, quello presentato dalla società Eurocommercial (proprietaria della struttura), che si muove all’interno del principio del consumo di suolo zero insistendo sull’area ex Enel, oggi compromessa, con l’obiettivo di riqualificarla. Un’opportunità economica ed occupazionale di grandissimo impatto per il territorio e per l’intera economia regionale: 600 i nuovi posti di lavoro stimati, per un totale di 1.350 occupati nel centro commerciale, 250 le assunzioni in fase di cantiere. “La nostra società – spiegano Gloria Manzoni e Luca Cagnani, rispettivamente marketing & research specialist e asset manager di Eurocommercial – si farà promotrice di una sensibilizzazione dei tenants che apriranno a Perugia affinché valutino per le nuove assunzioni il personale che ha già lavorato nel settore del commercio con particolare riferimento a lavoratori che hanno perso il posto in conseguenza di chiusura di punti vendita di imprese commerciali che avevano sede nel territorio regionale”.

Il 23 giugno dell’anno scorso la giunta presieduta dal sindaco Andrea Romizi ha dato parere favorevole alle procedure di compensazione ma da allora l’iter è in fase di stallo.

Nella delibera, infatti, si evidenziava la necessità di arrivare prima a una definizione dell’assetto viario della zona per rendere compatibile l’ampliamento del centro commerciale senza peggiorare la situazione del traffico sul tratto interessato. I tempi possono farsi biblici. Eurocommercial è disposta ad adeguare la sua viabilità a qualsiasi intervento infrastrutturale verrà realizzato. L’augurio, però, è quello di andare avanti.

“La complessa situazione viabilistica del nodo di Collestrada, legata alla progettazione e alla futura realizzazione del cosiddetto nodino rischia di tenere in stand by l’ampliamento del centro commerciale – evidenziano Manzoni e Cagnani – Eurocommercial è in questo momento in una fase di confronto di merito con il Comune di Perugia, con la Regione e con Anas. A questo proposito, sono in corso di elaborazione ipotesi che consentano l’avvio, quanto prima, della variante del Piano regolatore necessaria per l’ampliamento del centro commerciale, in grado di interagire in modo coordinato ed efficace con la progettazione prima e con la realizzazione poi del nodino, ritenendo che i due interventi vadano progettati e realizzati con una visione unitaria di lungo periodo ma con tempi di realizzazione potenzialmente diversi”.

Il progetto non prevede alcun incremento della capacità edificatoria (Suc) rispetto a quella già assegnata dal vigente piano urbanistico territoriale e peraltro nettamente inferiore rispetto alla proposta ex Ikea che a suo tempo era stata votata anche in consiglio comunale. L’assenza di consumo di suolo libero, il recupero e riqualificazione delle aree dismesse oltre al miglioramento dell’impatto paesaggistico ne fanno una proposta condivisibile da tutti. All’interno dei nuovi spazi saranno collocati anche servizi per i cittadini e proposte innovative. Si pensa anche all’arrivo di brand internazionali non presenti sul territorio e in grado di attirare clienti anche da altre regioni (in particolare dalla Toscana) che frequenteranno il centro commerciale ampliato generando indotto sull’intera rete regionale.

Una stima, approssimativa, delle ricadute economiche sul territorio parla di un incremento annuo di circa 300.000 euro per l’Imu e di un nuovo reddito complessivo derivante da lavoro dipendente per 12 milioni circa.

“L’auspicio – evidenziano Manzoni e Cagnani – è che in tempi brevi si possano chiarire tutti gli aspetti relativi alla viabilità e che, al contempo, l’amministrazione comunale prenda in esame le ipotesi in corso permettendo a Eurocommercial di programmare i propri investimenti in termini operativi, commerciali e finanziari volti a realizzare un progetto di valorizzazione del più importante centro commerciale umbro. Lo stesso – proseguono – necessità di una serie organica e coordinata di interventi di riqualificazione, di razionalizzazione e di ampliamento al fine di rendere la propria offerta maggiormente rispondente alle attuali dinamiche di mercato incrementando, al tempo stesso, la competitività socio-economica del territorio comunale e il complesso livello degli occupati e degli addetti”.

Il rischio, evidente, è che perdendo altro tempo si spinga la società a investire altrove, magari fuori dai confini nazionali, qualcosa come novanta milioni di euro.

