Perugia, palpeggia minorenne fuori dalla chiesa: 28enne a processo

E’ agli arresti domiciliari per aver molestato una minorenne due settimane fa lungo le scale mobili di via Pellini e ieri mattina è stato rinviato a giudizio per lo stesso reato. Per un episodio simile avvenuto nei mesi scorso all’esterno di una chiesa della prima periferia perugina.

Molesta ragazzina minorenne: patrigno a processo

E non è nemmeno l’unico ulteriore episodio: l’uomo infatti, un 28enne di origini romene, è accusato anche di aver molestato un’altra ragazzina a bordo di un autobus. Per questo ulteriore episodio comparirà dinanzi al giudice per l’udienza preliminare proprio stamattina e rischia un secondo rinvio a giudizio.

L’uomo, difeso dall’avvocato Giacomo Manduca, era stato espulso dal territorio italiano, ma in realtà non ha mai lasciato lo stato. Nel provvedimento con cui il gip Margherita Amodeo gli aveva concesso gli arresti domiciliari per il suo stato di salute che gli impediscono di parlare se non con i familiari col linguaggio dei segni, dopo essere stato arrestato in flagranza dalla squadra volante della questura, si parlava di un “grave quadro indiziario a carico del soggetto” che di fatto sembra essere un molestatore seriale di minorenni. L’ultima ragazzina lo ha fatto arrestare chiamando subito la polizia e fornendo agli agenti una foto dell’uomo che le aveva appena messo le mani addosso.

