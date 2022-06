Truffa della casa per le vacanze. Uomo scoperto dai carabinieri e denunciato

14 giugno 2022 a

In Umbria, I carabinieri della stazione di Santa Maria degli Angeli, nel territorio comunale di Assisi, hanno identificato e denunciato un uomo, residente in Abruzzo, ritenuto responsabile di aver truffato una donna di Bastia Umbra, pubblicando un falso annuncio di affitto per un appartamento estivo e intascando l’anticipo, per poi rendersi irreperibile. La vittima, in vista delle vacanze estive, nello scorso mese di febbraio si era messa alla ricerca di un appartamento da affittare per passare il mese di agosto al mare con la famiglia. Su un sito specializzato aveva trovato un locale nelle Marche e aveva quindi scambiato vari messaggi con l’anonimo autore dell’annuncio, il quale le aveva anche inviato varie foto e la visura catastale della casa.

Stabilito l’importo e deciso di pagare una prima tranche per confermare la prenotazione, la donna aveva eseguito un bonifico di più di 1.700 euro, scoprendo però poco dopo che l’interlocutore si era reso irreperibile. Vista la situazione aveva subito denunciato la vicenda ai carabinieri della stazione di Santa Maria degli Angeli, che al termine delle indagini sono riusciti ad identificare un uomo, residente in Abruzzo, presunto autore della truffa.

Il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia, che ora valuterà le ipotesi investigative dei carabinieri e stabilirà come procedere nei suoi confronti. Purtroppo ormai le truffe attraverso la rete sono sempre più frequenti, in particolare nel periodo estivo. I falsi affitti delle abitazioni in vacanza sono spesso utilizzate per sottrarre denaro a chi magari non vede l'ora di prenotare le vacanze e magari non ha grande dimestichezza con il web. Occorre fare molta attenzione e inviare denaro soltanto utilizzando tutte le precauzioni del caso, seguendo i consigli degli esperti del settore e soprattutto attraverso i siti che garantiscono il massimo della sicurezza oppure il rimborso.

