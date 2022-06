Trasimeno, bici sui binari: treni e circolazione stradale fermi tra Passignano e Magione. Cosa è successo

14 giugno 2022 a

La linea ferroviaria Foligno-Terontola è rimasta bloccata per un'ora oggi pomeriggio, martedì 14 giugno. Tra Passignano sul Trasimeno e Magione, infatti, un treno ha colpito una bicicletta che si trovava sui binari. Nella città del Palio delle Barche, a passaggio a livello chiuso, una persona ha pensato di attraversare i binari con la bicicletta. Quando però si è accorto dell'arrivo del treno, ha lasciato il mezzo sulle rotaie. Il treno ha così colpito la bicicletta provocando disagi sia sulla linea ferroviaria, sia sulla circolazione stradale interna tra le due località lacustri: entrambe sono rimaste bloccate per un'ora, dalle 16,20 alle 17,20. Sul posto la polizia ferroviaria, che ha rilevato l'assenza di danni sia per i passeggeri che per il mezzo locomotore e, alle 17,30 circa, la circolazione è ripartita. Il fatto è stato anche segnalato sul gruppo Facebook "Perugia: ieri, oggi e domani", dove sono state pubblicate alcune foto sia della bicicletta, evidentemente danneggiata, che della coda che si è creata al passaggio a livello.

