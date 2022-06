Ministro Orlando diffamato su Twitter, indagato il presidente di un'associazione culturale di Perugia

14 giugno 2022 a

Aveva postato su Twitter, lo scorso mese di febbraio, un commento ritenuto minatorio e offensivo nei confronti del ministro del Lavoro e le Politiche sociali, Andrea Orlando. Adesso, il presidente di un'associazione culturale di Perugia è indagato per diffamazione a mezzo social network e violenza o minaccia a un corpo politico. Questa mattina - martedì 14 giugno - la Digos di Perugia e il Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazione per l'Umbria hanno sequestrato telefono e pc dell'indagato in esecuzione di un provvedimenti di perquisizione locale emesso dalla Procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone. Sono in corso analisi sui dispositivi per rilevare eventuali ulteriori commenti.

