Covid Umbria, zero ricoveri in terapia intensiva. Altri sette morti. Aumentano i contagi

14 giugno 2022

Zero ricoverati causa Covid nei reparti di terapia intensiva degli ospedali dell'Umbria. E' il dato positivo che emerge dal bollettino regionale di oggi, martedì 14 giugno. Nelle strutture ospedaliere i letti occupati sono 92, tre in meno di ieri, ma nessun paziente è in rianimazione. Continua la leggera risalita degli attualmente positivi, Ora sono 7.279, 129 in più rispetto al precedente bollettino: 596 i nuovi casi, mentre 460 guariti. Dall'aggiornamento regionale emergono però altri sette decessi. I dati sono frutto di 3.245 tra tamponi e test antigenici analizzati. Il tasso di positività sale al 18.3 per cento, contro il 14.9 dello stesso giorno della scorsa settimana.

