Foligno, si amputa pollice con la sega: operato d'urgenza a Terni, recuperata la funzionalità della mano

14 giugno 2022 a

a

a

Si è reciso il pollice della mano sinistra ma un intervento lampo all’ospedale di Terni ha fortunatamente impedito di ritrovarsi una invalidità permanente. Brutto incidente domestico domenica per un uomo di 65 anni di Foligno che stava utilizzando una motosega per alcuni lavori domestici. La perizia e l’abitudine però non sono serviti: è bastato un attimo, forse una distrazione o un problema al macchinario, ed è accaduto l’imprevedibile. A finire sotto le lame la mano sinistra dell’uomo, e in particolare il pollice che è finito completamente reciso lasciando l’uomo impotente e sconcertato.

Torna in Ucraina con il neonato la donna che era fuggita incinta per partorire in Umbria: "Grazie Italia"

Fortunatamente i familiari sono riusciti a non perdere la prontezza e la lucidità e sono stati subito allertati i soccorsi. La gravità di perdere in buona parte l’uso della mano sinistra ha consigliato di trasferire il paziente all’ospedale di Terni. Dall’azienda ospedaliera fanno sapere che l’intervento al pollice della mano sinistra è durato diverse ore. Il reimpianto ha avuto successo, tra una settimana sarà effettuata una valutazione complessiva sulle condizioni della mano e per stabilire in merito al possibile ritorno alla normalità da parte del paziente. L’intervento è stato portato avanti dallo staff del dottor Antonio Azzarà specialista proprio di chirurgia della mano e microchirurgia.

Bentornato Spinazzola, l'esterno folignate titolare in Nazionale per la prima volta dopo l'infortunio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.