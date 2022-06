Umbria, Tesei: "Rifinanziamo il bonus bebè"

Alessandro Antonini 14 giugno 2022 a

Rifinanziamento del bonus bebè, che nel 2021 ha assicurato 500 euro una tantum a oltre 800 famiglie umbre con nuovi nati. E ancora: incentivi e agevolazioni per le rette degli asili nido, i campus estivi (annunciati 4 milioni), borse di studio ed estensione della no tax area per gli universitari. Sono alcuni degli ingredienti della ricetta che la governatrice Donatella Tesei mette in campo per tentare di ripopolare un'Umbria che, tra bassa natalità e fuga dei giovani, rischia di dimezzarsi nel giro di qualche decennio. Da cuore verde a ventricolo. "L’inverno demografico in Umbria è un una tendenza che deve essere invertita. A stare ai dati, negli ultimi 10 anni è come se fosse sparita una cittadina di medie dimensioni. È per questo che, dopo l’emergenza Covid, stiamo mettendo in campo una serie di iniziative a favore della famiglia e dei giovani", esordisce Tesei. Che non manca di lanciare un monito a Umbria pride, il festival di Omphalos che ha ottenuto il patrocinio dalla Regione: vanno espresse e manifestate le proprie idee senza mancare di rispetto a quelle altrui.

Presidente, l'Umbria non sembra affatto una terra per giovani. Tanti, troppi se ne vanno. Cosa fa la Regione?

Le problematiche principali sono due, connesse tra loro: da un lato si deve creare il terreno fertile affinché i giovani possano rimanere a lavorare in Umbria e possano vivere appieno nella loro terra di origine. Dall’altro devono essere create le condizioni affinché possano coesistere gli aspetti professionali con quelli di gestione della famiglia.

Per il primo aspetto abbiamo messo in campo il Piano imprese, che ha lo scopo proprio di rilanciare economia e imprese umbre così da incrementare l’occupazione.

Sì, ma i dati Istat ci dicono che i laureati umbri, più degli altri, hanno difficoltà a trovare lavoro e quando succede sono uno su tre demansionati.

I nostri giovani, se non hanno la possibilità di lavorare in Umbria, sono costretti a lasciare la regione formando una famiglia altrove e disperdendo così anche il capitale umano formato nelle nostre università. È questa tendenza che va invertita. Ricordo, a tal proposito, che, per fare un esempio, abbiamo alzato la no tax area per gli iscritti all’ateneo umbro a 30 mila euro, contribuendo al record di iscrizioni che si è registrato. Il rapporto con l’università, e tra l’università e il mondo del lavoro, sono passaggi fondamentali per creare professionalità che rispondano alle esigenze delle imprese.

Poi ci sono le famiglie, che stentano a strutturarsi in questa regione: lo dimostra il tasso demografico ai minimi storici...

Questo è il secondo aspetto a cui ho accennato: abbiamo studiato, e continueremo a incrementare, un poderoso Piano composto da una serie di misure che aiutino i giovani a creare la famiglia, famiglia che per noi è un valore cardine della nostra comunità umbra.

In concreto?

Tra queste iniziative confermeremo, grazie a una serie di economie, il “bonus bebè”. Non pensiamo, ovviamente che questa sia la soluzione al problema natalità, ma un tassello, un incentivo che ha visto nel 2021 quasi mille famiglie usufruirne. A questo aggiungiamo tutte le misure affinché si possa conciliare lavoro e famiglia: circa 4 milioni per le rette degli asili nido, rivolto alle famiglie con figli sino ai 6 anni; 7 milioni per le borse di studio per i bambini e ragazzi della fascia di età 6/18 anni, per le quali abbiamo ricevuto 25.500 domande; 4 milioni che nei prossimi giorni verranno deliberati, per il secondo anno consecutivo, per le famiglie che usufruiscono dei campus estivi; l’incremento del 30% dei Fondi rivolti al sociale nella programmazione dei prossimi 7 anni; un milione l’anno, per 7 anni, per le neo mamme come sostegno per far coesistere il lavoro e la neo natalità.

Lei ha anche sottoscritto impegni "valoriali" a supporto della famiglia tradizionale, in linea peraltro con la politica della Lega. Però ha sostenuto l'Umbria pride (24-25 giugno a Perugia) concedendo il patrocinio della Regione. Al di là di come la si pensi, non è contraddittorio?

Il supporto è concreto, ascrivibile nell’ambito di una legge sulla Famiglia e corredato da adeguate risorse familiari. Il patrocinio alla manifestazione, che si basa sui documenti, forniti dagli organizzatori, in merito al rispetto delle differenze, è stato concesso perché come istituzione tuteliamo tutte le sensibilità del tessuto sociale umbro. Un rispetto dei diritti, e appunto delle sensibilità, che ovviamente deve essere reciproco. Per questo motivo stiamo osservando con attenzione l’evolversi della situazione sia alla luce di quanto accaduto a Cremona, dove il rispetto del pensiero e credo altrui è venuto meno, sia di un ‘manifesto politico’ dei promotori i cui contenuti non ci erano stati forniti. Valuteremo con attenzione, scevri da pregiudizi.

