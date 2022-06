Umbria, donna aggredita da quattro ciclisti a Spello: "Afferrata e molestata, mi sono sentita violentata"

Alessandro Antonini 14 giugno 2022 a

“Mi hanno accerchiata, erano in quattro. Quattro ciclisti a bordo delle loro bici col volto coperto da caschetti e occhiali da sole. Prima qualche apprezzamento. Poi uno mi ha afferrato per un braccio, facendomi male, ha iniziato a strattonarmi e farmi girare. Nel frattempo facevano pesanti commenti a sfondo sessuale su di me, commenti molto volgari, irripetibili. Dopo cinque minuti di queste molestie ho colpito quello che mi teneva ferma con uno schiaffo all’orecchio, come mi è stato insegnato al corso di autodifesa. Lui ha subito mollato la presa, gli sono caduti gli occhiali. Io ho minacciato di chiamare i carabinieri. A quel punto uno dei sui compari li ha raccolti e se ne sono andati. Non prima però di minacciarmi. Uno mi ha detto: “Chiamali i carabinieri, poi vedi cosa ti faccio”.

E’ il racconto di una donna di Spello vittima, stando a quanto denuncia, di una aggressione nei pressi del centro storico, alle 12. “Ero con la mia cagnolina alla fontanella, quando ho sentito ‘ guarda quant’è bella’. Ho pensato che la frase fosse rivolta al cane. Poi l’accerchiamento e l’aggressione. E quelle frasi, davvero oscene, volgari, non commentabili. Mi sono sentita violentata. Quando ho visto che con le mani si stavano avvicinando al seno, ho tentato il tutto per tutto colpendo quello che mi teneva all’orecchio. Al braccio dove sono stata afferrata ho ancora i lividi e mi fa male”, continua la donna. Che si è rivolta al suo avvocato, Paolo Salari, per sporgere denuncia.

“La mia assistita è stata vittima di aggressione e di molestie a sfondo sessuale”, spiega Salari, “per questo stiamo per presentare formare esposto alle forze dell’ordine. Chiederemo anche la certificazione sanitaria da parte di un pubblico ufficiale per accertare le ecchimosi che sono ancora ben visibili al braccio”.

