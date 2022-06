Spoleto, stadio e parco Chico Mendes: per il recupero ci sono 5 milioni

Chiara Fabrizi 14 giugno 2022 a

Valzer di milioni con il Pnrr e chance di riqualificazione per lo stadio e l'adiacente Chico Mendes, il parco del centro storico dove prende posto la bocciofila chiusa ormai da tre anni. Sì, perché la giunta comunale di Spoleto, nei giorni scorsi ha inoltrato formale richiesta al ministero dell’Interno per ottenere il ricollocamento di circa 5 milioni riconosciuti all’ente per “l'intervento di recupero di alcuni immobili di proprietà comunale tra i quali – è scritto nell’atto - l’ex mattatoio comunale, i locali dell’ex carcere del Santo Uffizio, la sala dello Spagna e il cortile di palazzo Collicola e altri locali del convento della Trinità”.

Il progetto del Comune depositato nell'aprile 2021 e finanziato dal Viminale era incardinato sulla riqualificazione dell’ex mattatoio, che assorbiva circa il 75% dei 5 milioni ottenuti a fine 2021 nell'ambito della maxi partita per la rigenerazione urbana del Pnrr. Quasi in contemporanea, ovvero sempre nel dicembre scorso, sull’ex mattatoio si è mossa anche la Regione, assegnando allo stabile che da oltre 20 anni versa in condizione di totale abbandono 4,7 milioni provenienti dal cosiddetto Pnrr sisma, cioè il fondo complementare alla ricostruzione del Centro Italia terremotato. La Regione ha deciso che l’ex mattatoio sarà trasformato in un deposito temporaneo per il ricovero di beni culturali e laboratori per la diagnostica e il restauro, che potranno anche essere messi a disposizione dei privati. A quel punto il Comune ha avviato le interlocuzioni con gli uffici del ministero dell’Interno che seguono il Pnrr per verificare la fattibilità della ricollocazione dei 5 milioni. Un'ipotesi, questa, su cui in via informale si sarebbe acceso il disco verde del Viminale, motivo per cui nei giorni scorsi l’ente ha dato il via libera alla pratica ufficiale per spostare i 5 milioni.

Sarà da capire se gli altri interventi inizialmente finanziati, come ad esempio quello per il cortile di palazzo Collicola, verranno salvaguardati nel valzer di milioni, mentre è certo che l’amministrazione comunale intenda dirottare almeno parte di quei 5 milioni sull'area dello stadio e del parco Chico Mendes per finanziare un'ampia riqualificazione. Al momento non risulta essere a disposizione del Comune un progetto neppure di fattibilità tecnica ed economica che indichi la rotta dei lavori che si intende finanziare, al di là di quelli di cui oggettivamente necessita lo stadio, dalla tribuna agli spogliatoi. In base a quanto viene riferito la progettazione degli interventi sarà avviata non appena dal Viminale sarà dato il via libera alla ricollocazione dei fondi.

