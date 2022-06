Terni, poveri in aumento. Distribuiti 110 mila chilogrammi di alimentari

14 giugno 2022 a

Un anno di ripartenza dopo la contrazione dell’attività dovuta alla pandemia, nel quale è cresciuta la volontà di riappropriarsi dei rapporti umani, della speranza in un futuro migliore, della consapevolezza che l’isolamento non giova a nessuno, soprattutto a chi vive già i drammi di un’esistenza misera. E’ quanto emerso in occasione dell’assemblea annuale della associazione San Vincenzo de’ Paoli di Terni (nella foto), i cui responsabili delle varie conferenze si sono riuniti per l’approvazione del bilancio 2021 e per delineare nuove prospettive e progetti per l’anno in corso. Un dato rilevante è che nell'ultimo anno c’è stato un incremento di circa il 30% di nuovi casi per effetto della pandemia che ha portato alla perdita di lavoro e a un isolamento spesso alienante. Inoltre, si è ulteriormente indebolita la fascia di popolazione a cui è rivolto da sempre l'intervento dell'associazione: famiglie gravate da problemi economici ed esistenziali per senso di frustrazione e mancanza di opportunità lavorative, figli a rischio di abbandono scolastico per mancanza di un ambiente familiare culturalmente preparato a sostenerli, anziani soli, senzatetto, stranieri non perfettamente integrati.

“Anche se la situazione è critica, si percepisce l'esigenza di riappropriarsi di una socialità interrotta – sottolinea il presidente diocesano Roberto Reale - di nuovi stimoli per ripartire, di fiducia e speranza. C’è voglia di relazioni, di solidarietà non solo nelle persone assistite, ma anche nella gente che interagisce con l’associazione e nei volontari, nel sostenere le famiglie in difficoltà provvedendo alle loro primarie necessità e con interventi per il miglioramento del proprio benessere”.

Nel 2021 sono stati erogati aiuti per un totale di 98.449 euro, cifra di poco inferiore a quella dell’anno precedente. Inoltre sono stati distribuiti 110.867 chilogrammi di generi alimentari ricevuti gratuitamente, in particolare attraverso il Banco Alimentare. Sono stati distribuiti 10.192 pacchi viveri e prodotti per igiene permettendo a 2.987 persone di usufruirne, di cui 1.390 italiani, 242 comunitari, 1.355 extracomunitari. Sono state assistite 948 persone e 408 nuclei familiari attraverso le visite domiciliari, attività caratteristica dell’associazione. Sono stati ricevuti e distribuiti 7.253 capi di vestiario attrezzature per infanzia e mobili, il cui valore come prodotto usato può essere quantificato in 27.539 euro, distribuiti soprattutto attraverso l’Emporio Bimbi.

