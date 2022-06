Umbria, affluenza per il referendum del 17.2%. Amministrative, via allo spoglio: la diretta

13 giugno 2022 a

Lunedì all'insegna dello spoglio in Umbria dopo la domenica al voto tra referendum e amministrative (che hanno riguardato sette Comuni). Il referendum sulla giustizia in Umbria ha riscontrato un'affluenza del 17.2% (tre punti in meno rispetto alla media nazionale). A Perugia ha votato il 16% degli aventi diritto, a Terni il 14.4% mentre i dati più ampi di affluenza si sono registrati nei Comuni dove si votava anche per il sindaco (Todi 54.8%, Narni 47%). Larga la vittoria del sì. Alle 14 di oggi - 13 giugno 2022 - è iniziato lo spoglio per le amministrative.

Referendum sulla giustizia fallisce, al voto meno di un quarto degli italiani: niente quorum

Il primo Comune a terminare le operazioni di scrutinio è Poggiodomo, il più piccolo dell'Umbria: Filippo Marini (Lista Civica) vince con 41 voti, Marina Amori si ferma a 38. Quorum superato a Cascia (60.2%): Mario De Carolis, unico candidato, viene confermato sindaco.

A Narni - dopo una sezione scrutinata su 25 - Lorenzo Lucarelli al 59.86% mentre Cecilia Cari registra il 35,21%. Le sezioni scrutinate a Deruta invece sono 2 su 9: Michele Toniaccini (Cittadini per Deruta) al 73,75% mentre Raffaella Diosono (Rilancio&Futuro) è al 26,25%.

