Antidepressivi, in Umbria nel 2021 record di consumo tra i 18 e i 25 anni

Uno degli indicatori dello stato di salute degli umbri preso in considerazione dall’Istituto superiore Sant’Anna di Pisa è quello relativo all’uso degli antidepressivi. Ebbene tra i giovani, nella popolazione 18-25 anni, si attesta nel cuore verde per anno 2021 a 34,55 dosi definite giornaliere per mille abitanti. Il dato delle altre quattro regioni prese in considerazione (sono cinque in questo caso ad aver fornito i dati, ossia Friuli, Veneto, Toscana, Provincia autonoma di Treno e Umbria) oscilla tra un minimo di 0,54 a un massimo di 1,26.

Dall’ultimo rapporto OsMed emerge che il trend di impiego di farmaci antidepressivi risulta essere in crescita. In particolare, negli ultimi 2 anni, la pandemia e le limitazioni che ne sono conseguite hanno comportato un incremento dei casi di depressione ed ansia tra i giovani. Il monitoraggio è stato fatto sulla base della dose definita giornaliera, che è la dose di mantenimento assunta per giorno di terapia. “L'uso di antidepressivi tra i giovani - spiega Federico Pettinari, pedagogista clinico e psicologo - può essere legato a più fattori. La situazione creatasi con la pandemia, con il conseguente cambiamento nei modi di vivere di tutti i giorni, nelle relazioni, sociali e nelle dinamiche familiari.

La percezione riguardo al futuro lavorativo, anche in relazione agli investimenti formativi (qui è di rilievo l’aumento record dei laureati che non trovano lavoro, ndr). Il clima di sfiducia è precarietà che si avverte sempre più intorno a noi. La fragilità, in alcune situazioni, di famiglie e istituzioni nel fronteggiare tali cambiamenti. Tanti aspetti e sfide hanno richiesto e richiedono un importante adattamento e una serie di risorse ed energie che a volte, giovani (e non solo) faticano a usare e gestire”.

