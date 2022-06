Perugia, Comune costretto a modificare il progetto dei lavori sulla Settevalli causa rincari

Alessandro Antonini 13 giugno 2022 a

Prezzi delle materie prime aumentati: il Comune è costretto a modificare il progetto dei lavori stradali sui 2,5 km del tratto finale della Settevalli. Tra i più dissestati. I soldi sono stati trovati, un milione di euro di cui oltre 700 mila grazie a un mutuo della Cassa depositi e prestiti e il resto del Ministero. Ora però va riattivato l’iter. Lo fa sapere l’assessore comunale ai lavori pubblici, Otello Numerini. “Per la strada Settevalli - spiega al Corriere dell’Umbria - dobbiamo riapprovare il progetto in giunta alla luce del decreto relativo al rincaro prezzi. L’aumento dei costi delle materie prime ci obbliga ad apportare alcune piccole modifiche. Poi faremo la gara. Ma l’obiettivo è procedere speditamente”. I tempi non sono ancora definiti. Ma l’obiettivo è partire entro il 2022. Il primo “progetto esecutivo dei lavori di ricostituzione del corpo stradale di via Settevalli”, è stato approvato con la delibera 120 del del 27 aprile scorso per l’importo di 1.000.000 euro da finanziare con mutuo per 770.000 euro e mediante contributo del ministero dell’Interno per 230.000 euro. Con determina del 9 giugno scorso sono stati accertati i 770 mila euro concessi dalla Cdp.

Gli oltre due km della Settevalli che dovranno essere risanati sono tra i più trafficato e i più dissestati del capoluogo e dell’intera regione. Sono stati previsti “al fine di eliminare i numerosi avvallamenti, sconnessioni e cedimenti fondali che attualmente sono presenti in maniera diffusa lungo tutto il tratto, attraverso l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria”, è scritto nel documento tecnico. Gli interventi interesseranno il rifacimento completo del tratto. Nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori di Fosso Infernaccio. Ma il piano strade in attesa della Settevalli non si conclude qui.

“Intorno al 25 giugno inizieremo la Trasimeno ovest. Nel frattempo abbiamo asfaltato due strade in centro, via del Naspo e via Baldeschi, e siamo a Sant'Orfeto con il cantiere per alcuni interventi nella Perugia nord”, aggiunge Numerini. Sono terminati poi, come detto, strada Fosso Infernaccio e anche strada della Forcella a Cenerente. Le segnalazioni di strade dissestate tuttavia si moltiplicano di giorno in giorno. In particolare dalle frazioni. Nelle ultime settimane sono stati diversi i residenti che hanno chiamato per i problemi in via del Brozzo, via dei Loggi e anche nel centro abitato ponteggiano.

