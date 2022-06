Perugia, oltre un chilo di hashish in casa: giovane patteggia a 22 mesi

Fra. Mar. 13 giugno 2022 a

Ha patteggiato una condanna a 22 mesi di reclusione con pena sospesa il giovane perugino che il 31 dicembre 2020, durante dei controlli di polizia per i servizi contro i fuochi artificiali venne trovato in possesso di oltre un chilo di hashish, banconote false e pure delle chiavette per i distributori automatici di alimenti e bevande. Il giovane incensurato, difeso dall’avvocato Ilario Taddei, ha scelto la strada del rito alternativo portando a casa un accordo con l’accusa che nei giorni scorsi è stato ratificato dal giudice per l’udienza preliminare, Angela Avila.

In particolare, secondo quanto contestato nel capo di imputazione, il giovane aveva nella sua stanza 1.700 euro in banconote da 100 euro falsificate e 153 monete da due euro, ugualmente contraffatte. Inoltre, nella disponibilità del ragazzo, le forze dell’ordine avevano trovato sette chiavette in uso nei distributori automaticie un “congegno elettronico nero” con scritto il nome di una nota marca di distributori evidentemente falsificato.

Nella sua stanza i poliziotti della squadra mobile della questura avevano trovato anche tantissima droga: per la maggior parte hashish, ma anche cocaina. Nello specifico deteneva 1.130 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina.

