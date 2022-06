Cercano di rubare in profumeria, due donne scoperte dalla commessa e denunciate. Una è incinta

12 giugno 2022 a

Due donne, di cui una incinta, sono entrate in una profumeria di Santa Maria degli Angeli, nel comune di Assisi, in provincia di Perugia, senza destare alcun sospetto. Hanno iniziato a vagare tra gli scaffali e una commessa si è insospettita: ha visto una delle due riempire alla rinfusa una capiente shopper con confezioni di creme afferrate dallo scaffale, mentre l'altra donna faceva la stessa cosa in un altro reparto. A quel punto la commessa ha immediatamente contattato il Numero Unico di Emergenza, cercando di non farsi notare dalle due donne, poi risultate cittadine straniere.

Una delle due, quella in stato di gravidanza, forse ha capito qualcosa, si è avvicinata alla commessa, ha chiesto informazioni su un prodotto, poi è tornata velocemente verso gli scaffali e ha iniziato a riporre la merce alla rinfusa. La stessa cosa ha fatto la complice che ha addirittura rovesciato in un cesto i prodotti che aveva precedentemente sottratto. Le due ladre si sono avviate verso l'uscita dove hanno però trovato gli agenti del commissariato di Assisi che le hanno fermate e sottoposte ai controlli.

Sono risultate due cittadine di nazionalità rumena, classe 1997 e 2001. A loro carico sono emersi reati contro il patrimonio commessi proprio in attività commerciali. Considerato lo stato di gravidanza di una delle due donne, gli agenti hanno allertato il personale medico, ma lei ha spiegato di non aver bisogno di assistenza medica. Sono state accompagnate in commissariato e dopo tutti gli accertamenti denunciate all'autorità giudiziaria per concorso in tentato furto aggravato.

