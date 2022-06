Perugia, confessa all'amico che vuole uccidersi: salvato dalla polizia. Terzo caso in 48 ore

12 giugno 2022 a

Ha inviato a un amico un messaggio vocale e la foto di un manoscritto in cui annunciava che voleva farla finita e uccidersi. Un vero e proprio annuncio di suicidio, per fortuna ancora una volta sventato dagli agenti della polizia, come accaduto in altre due occasioni nelle ultime 48 ore. L'uomo che ha ricevuto gli inquietanti messaggi ha immediatamente inviato la segnalazione al Numero Unico di Emergenza e dopo pochi minuti le pattuglie della Volante erano a casa del 55enne che aveva minacciato il suicidio. Ma non c'era nessuno. Gli agenti hanno quindi verificato se l'uomo avesse autovetture intestate ed è stata subito diramata la nota di ricerca. Il veicolo è stato rintracciato in zona Case Nuove a Perugia. L'uomo è stato fermato e identificato. E' subito apparso scosso e in stato di forte agitazione. E' scoppiato in lacrime e ha confessato agli agenti di non riuscire più a sopportare il peso delle responsabilità legate alla sua persona e alla famiglia. Gli agenti lo hanno tranquillizzato per poi affidarlo alle cure del personale del 118, già allertato dalla sala operativa della Questura.

