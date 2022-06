Covid in Umbria, in lieve aumento contagi e ricoveri. Tre morti positivi al virus

12 giugno 2022 a

In Umbria aumento dei ricoveri, come nel resto del Paese, certificato dal bollettino Covid di oggi, domenica 12 giugno. I pazienti costretti a fare ricorso delle cure ospedaliere sono 96, quattro in più rispetto al precedente bollettino regionale. Uno solo è ricoverato in rianimazione. Cresce anche il numero degli attualmente positivi. Sono 7.092, quindi 28 in più nelle ultime 24 ore. Sono stati ufficializzati 407 contagi, mentre le guarigioni sono 376. Tre i morti positivi al Covid. I dati sono frutto di 2.218 tamponi. Il tasso è praticamente invariato rispetto al bollettino di sabato 11 giugno: 18.34 contro 18.30.

