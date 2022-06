Con il Cuore nel nome di Francesco, su Rai 1 la replica domenica 12 giugno

+++ Con il cuore nel nome di Francesco, successo e replica

Replica per Con il cuore in nome di Francesco, oggi domenica 11 giugno, a partire dalle ore 16.10 su Rai 1, terminato il meglio di Domenica In. Dopo la diretta di venerdì 10 giugno, come già annunciato, la prima rete della televisione di Stato manda di nuovo in onda la serata, nella seconda parte del pomeriggio televisivo domenicale. "L'Italia vuole guardare al bene, vuole vivere il bene e vuole fare il bene". Queste le parole di padre Enzo Fortunato, commentando il successo della serata musicale e di solidarietà andata in onda su Rai 1 dalla piazza Superiore di San Francesco, ad Assisi, alla quale è collegata la raccolta fondi che proseguirà fino al 31 luglio. La maratona di solidarietà è ideata dallo stesso padre Fortunato e promossa dal Sacro Convento di Assisi e dall'Istituto per il Credito Sportivo. Alla realizzazione ha contribuito anche Poste Italiane.

Grazie alla raccolta fondi quest'anno verrà aiutata anche la popolazione ucraina, oltre alle mense francescane, fortemente colpita dalla guerra. Fino al 31 luglio è possibile donare 2 euro al numero 45515 con un sms oppure 5 o 10 euro da chiamata con la rete fissa. La diretta è stata seguita da centinaia di migliaia di telespettatori, toccando un picco straordinario di share: il 17%. Ovviamente soddisfatto padre Enzo Fortunato: "Desidero ringraziare la Rai, il direttore Coletta e il suo vicedirettore Anversa, ma l'intera famiglia Rai e soprattutto l'Italia, che ha seguito e si è collegata con il cuore del bene del nostro Paese".

Dal frate francescano ringraziamenti anche per Rai Italia, che trasmetterà il programma all'estero e al suo direttore Fabrizio Ferragni, oltre a Poste Italiane e all'Istituto per il Credito Sportivo. "San Francesco - sostiene padre Fortunato - ci aiuta a disarmare il cuore. Di questo ha bisogno la gente del nostro Paese e non solo". Alla serata presentata da Carlo Conti hanno partecipato Francesco Gabbani, Malika Ayane, Nek con Albano e Raoul Bova.

