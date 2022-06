Perugia, più pattuglie della polizia nei borghi. Controlli e persone identificate. Espulso uno straniero

12 giugno 2022 a

a

a

A Perugia Il progetto “Borghi Sicuri”, fortemente voluto dal questore Giuseppe Bellassai, procede in tutta la provincia. L’intensificazione delle attività di monitoraggio ha coinvolto, negli ultimi giorni il comune di Perugia con particolare riferimento alle aree di Colombella, Piccione e Villa Pitignano. La Questura, attraverso l’impiego di proprie pattuglie in cooperazione sinergica con gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria - Marche, ha realizzato 3 posti di controllo nel corso dei quali sono state identificate 65 persone e controllati 2 esercizi commerciali.

I controlli sono stati estesi anche alle aree cittadine di maggiore aggregazione sociale come i parchi urbani dove gli equipaggi hanno effettuato altrettanti posti di controllo e ulteriori azioni di prossimità verso i cittadini. Nel corso del pattugliamento è stato rintracciato un cittadino straniero, classe 1974. Accompagnato in questura per l’identificazione, è emersa la condizione di irregolarità sul territorio nazionale ed è stato pertanto preso in carico dall’Ufficio Immigrazione. A suo carico è stato emesso il provvedimento prefettizio di espulsione ed è stato notificato l’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale.

L'impegno delle forze dell'ordine per cercare di rendere la provincia di Perugia il più possibile sicura, è sempre molto intenso e il progetto voluto dal questore Bellassai ha moltiplicato ulteriormente l'impegno degli uomini della polizia.

