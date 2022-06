Terni, il testamento spirituale del frate eremita di Cesi morto a 83 anni

Maria Luce Schillaci 12 giugno 2022 a

a

a

Testamento spirituale da parte di fra' Bernardino: un gesto d’amore per la sua terra e la sua missione. Fra’ Bernardino ha amato fino ai suoi ultimi giorni di vita la Romita dove ha vissuto per 39 anni. Bernardino Greco, meglio conosciuto da tutti come fra’ Bernardino, l’eremita di Cesi (Terni) scomparso lo scorso 22 maggio all’età di 83 anni, era un francescano di origini pugliesi. Era arrivato a Cesi agli inizi degli anni ’90, dopo aver letto su un libro del ‘700 che San Francesco era passato per quelle montagne nel 1213. La nipote, Alessandra Greco, ha reso pubblico sui social il suo testamento, un atto denso di spiritualità e amore per i luoghi dove ha vissuto. Il frate decise di dare il via a un’impegnativa quanto lunga opera di ristrutturazione dei ruderi dell’eremo. Negli anni fra’ Bernardino ha accolto nell’eremo migliaia di ospiti, in tanti arrivati anche dall’estero. Quel luogo è parte fondamentale del suo testamento: “La Divina Provvidenza mi ha guidato su questo santo monte - scrive Bernardino - per ricostruire e far tornare al suo antico splendore questo luogo”. Il religioso lascia la sua eredità spirituale alla famiglia Eustachi, proprietaria dell’immobile, e spiega perché: “L’immobile, messo all’asta, fu rilevato nel 1867 dalla famiglia Eustachi che ne è tuttora legittima proprietaria.

Con il cuore, la solidarietà in diretta da Assisi

Quando nel 1991 vi arrivai io era in uno stato di abbandono e di degrado. Lo stesso giorno che scoprii la Romita - si legge ancora nel testamento - telefonai al proprietario dell’eremo, Piero Eustachi. Senza che mi conoscesse, mi rispose: “Padre, è una vita che l’aspettiamo”. Fu la conferma che era tutto previsto e scritto nel piano della Divina Provvidenza”. Fra’ Bernardino (nella foto) sentiva che il tempo per lui era ormai stretto: “Il tempo stringe, la mia malattia avanza inesorabile. E quindi vengo all’essenziale: è mio desiderio che la Romita venga gestita, sempre sotto l’egida e la regia della famiglia Eustachi, da persone che amano il luogo e l’idea. E’ più facile che la continuazione di un progetto così affascinante venga garantita da persone che la conoscono, la frequentano e se ne prendono già cura, piuttosto che - rimarca - da una Istituzione anonima e distaccata che prende decisioni a tavolino senza conoscenza ed esperienza del luogo e della sua spiritualità.

Scoperta inedita preghiera di San Francesco

La Romita non è mia e non ho il diritto di decidere sul suo futuro. E’ soltanto un desiderio”. Nel testamento anche altre volontà sulle due auto intestate a suo nome e in uso alla Romita, i conti, gli strumenti musicali e i libri, lasciati sempre a Piero Eustachi. Infine un dolce pensiero a chi per anni lo ha accudito: “Esprimo anche il desiderio che le due stanze da me occupate ancora in questi ultimi giorni restino a disposizione di Kathrin Bosse. Caterina, come è conosciuta alla Romita, è stata mandata alla Romita dalla Divina Provvidenza alla soglia dei miei 80 anni per sostenermi e accompagnarmi negli ultimi anni”. L’ultimo desiderio, quello di essere cremato: “Vorrei che le mie ceneri fossero sparse nel bosco dal belvedere”.

Pellegrinaggio di amici e fedeli dall'eremita malato alla Romita di Cesi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.