Terni, Lorenzo Barone ha attraversato l'Africa da solo in bicicletta

Lorenzo Barone è arrivato a Port Said, città dell’Egitto all’imboccatura del Canale di Suez. Affacciato sul Mediterraneo, l’esploratore di San Gemini (nella foto) si riposa dalla traversata del continente africano in attesa di potersi imbarcare per la Turchia e proseguire poi il suo cicloviaggio in Asia in solitaria. “Questa esperienza in Africa mi ha fatto provare un insieme di forti emozioni contrastanti come mai in nessun’altra avventura mi era accaduto”, ha rivelato Lorenzo Barone sui suoi canali social. “La traversata dell'Africa è stata un’esperienza intensa. Senza dubbio il viaggio più difficile della mia vita, o meglio la parte del viaggio più difficile della mia vita, dato che - ha ammesso - non sono neanche a metà strada per completare il mio progetto”.

Il giovane cicloamatore di San Gemini (Terni) era partito il 18 febbraio dall’aeroporto di Fiumicino, diretto a Città del Capo, in Sudafrica,dove aveva iniziato a pedalare all’alba del 20 febbraio verso Capo Agulhas: principio del percorso terrestre più lungo del mondo; e con meta Capo Dezhnev, in Russia. In questi 110 giorni totali in Africa, di cui 106 di viaggio effettivo e 91 trascorsi pedalando - con un tempo massimo in sella di circa 10 ore - Barone ha attraversato dieci Stati e percorso 12.049 chilometri con una velocità media di circa 24 chilometri orari, vivendo moltissime esperienze come l’escursione termica tra la temperatura minima di 11 gradi e quella massima di 47, arrivando a perdere oltre dieci chili di peso corporeo.

Sui suoi canali social il viaggiatore estremo fornisce ogni dettaglio della sua avventura. La distanza media giornaliera è stata di circa 113 chilometri, con la distanza maggiore percorsa in un giorno di 218 chilometri e di 22 la minima. La velocità massima raggiunta è stata di circa 76 chilometri l’ora. Il dislivello massimo percorso in un giorno è stato di 2.649 metri ed il passo di montagna più alto raggiunto di 3.123 metri. “Quando sono partito, non avevo idea di cosa avrei trovato lungo il percorso”, spiega Lorenzo. “L'Africa, in generale, era da sempre stata oscurata nella mia mente da un grande punto interrogativo e proprio per questo ne ero attratto. Nei Paesi attraversati o tra città e città ho visto enormi differenze sotto ogni punto di vista: culturale, religioso, ambientale, ecc. Questo viaggio mi ha dato tanto e allo stesso tempo mi ha tolto tanto. A causa di varie situazioni che si presentavano - afferma - passavo da momenti di gioia a momenti di sconforto in pochi minuti. Al mio ritorno spero ci sarà modo di raccontare meglio tutto ciò che ho vissuto, durante eventuali serate ed incontri pubblici”.

