Perugia, approvati e finanziati progetti da oltre mezzo milione per i percorsi sul fiume Tevere

Il Comune di Perugia ha approvato una variazione di bilancio alla voce piano triennale delle opere pubbliche per inserire la realizzazione percorso ciclopedonale in località Ponte Felcino, via Val Di Rocco, per un importo di 470.000 euro e la riqualificazione del percorso Ponte Valleceppi-Pretola, dell’importo complessivo di 70.000 euro. Si tratta di opere con finanziamento regionale con obbligo di rendicontazione della spesa entro la fine dell’anno. Tutti interventi che toccano le frazioni percorse dall'asta del Tevere.

Intanto in commissione è stato approvato il progetto “L’Asse Blu del Tevere”, che ha come obiettivo la riqualificazione e la connessione di una grande infrastruttura verde e un grande parco del Tevere, con un percorso ciclopedonale di più di 60 km da Villa Pitignano a Casalina. Il progetto - presentato dalla consigliera Francesca Renda, intende rafforzare la fruizione dei territori interessati creando una connessione fra gli interventi già attuati a nord di Perugia e la ciclopedonale del Tevere e valorizzando le opere già esistenti.

Al centro della proposta c’è la valorizzazione del corridoio fluviale che interessa una delle aree con maggiore densità abitativa e insediativa dell’Umbria, con l’obiettivo di innescare un processo volto alla creazione di un grande parco che si connette agli interventi regionali già sviluppati a nord e sud del capoluogo. In commissione sono stati sentiti l’assessore comunale all’ambiente, Otello Numerini, e due docenti dell’Università di Perugia.

I docenti del Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale dell’Università degli studi hanno illustrato le idee di fondo del progetto elaborato a partire da uno studio avviato nel 2009. Proprio per non tralasciare il tema della gestione delle opere una volta realizzate, sono stati presi in considerazione concetti quali quelli di comunità verde e di multifunzionalità dell’agricoltura. Il progetto – è stato anche detto - potrebbe essere articolato in azioni da collegare alle missioni del Pnrr per partecipare ai bandi che mettono a disposizione risorse. L’assessore all’ambiente ha concordato sul fatto che la manutenzione delle opere è il tema più complesso per tutti gli enti locali.

Ha poi rimarcato che sull’asse del Tevere l’amministrazione sta ponendo grande attenzione. In particolare, sono in corso i lavori (ora sospesi per il rispetto dell’avifauna) per riqualificare il tratto del percorso che da Ponte San Giovanni arriva a Ponte Valleceppi. Ricordato anche il progetto dell’incipit, finanziato dalla Regione, per una pista ciclopedonale a Ponte Felcino. Ricordato anche il finanziamento ottenuto per gli interventi di rigenerazione urbana. L’assessore ha trovato interessante il tema della creazione di green community per evitare che le infrastrutture cadano in stato di abbandono.

