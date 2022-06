Umbria, mancano le trote nei fiumi: gare di pesca sportiva spostate in altre regioni

Alessandro Antonini 12 giugno 2022 a

a

a

Mancano le trote nei fiumi umbri e la Fipsas (Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee) è costretta a far svolgere le selezioni dei campionati nazionali della pesca alla trota nelle altre regioni. In particolare in Toscana, nel Casentino (lungo il Tevere ad Arezzo), per la provincia di Perugia e nelle Marche per quella di Terni. Perché?

Allarme peste suina: la Regione intensifica la caccia al cinghiale

In Umbria non ci sarebbero abbastanza pesci a causa del mancato ripopolamento. Per il presidente regionale Fipsas, Vanni Giorgioni, una linea troppo rigida. “Siamo stati costretti - spiega al Corriere - a chiedere e ottenere dalla federazione nazionale la possibilità di svolgere le gare di selezione ai campionati italiani 2023 di pesca alla trota in altre regioni, in Toscana e nelle Marche, perché in Umbria non sono consentiti ripopolamenti. E' il secondo anno consecutivo che questo accade. In sede di commissione consultiva regionale abbiamo saputo che è stata inoltrata dalla Regione un'ennesima richiesta al Ministero (Mite) ma non ci sono certezze sui tempi e soprattutto sull’esito della risposta. Inizialmente l'Umbria ha seguito le Marche chiedendo una deroga per immettere trote iridee, non ascoltando la nostra richiesta che puntava alle trote fario. Poi lo stesso ministero ha chiesto approfondimenti.

Rifiuti, Tar sospende ordinanza del Comune: Agriflor può riprendere la produzione

Nel frattempo alle Marche è stato dato l'ok sulle iridee e , paradosso, all'Abruzzo il disco verde sulle Fario. Registriamo da parte della Regione troppo rigida, che non tiene conto dell’emendamento inserito fin dal mese di febbraio nel decreto milleproroghe e, soprattutto, eccessivamente schiacciata sulle posizioni delle associazioni ambientaliste”.

Scarico non autorizzato di acque industriali nel Tevere: sequestro alle distillerie

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.