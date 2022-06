Perugia, ruba soldi all'anziana: badante patteggia un anno con pena sospesa

Fra. Mar. 12 giugno 2022 a

Ha sottratto il bancomat alla persona presso cui lavorava come badante e l’ha utilizzata per spendere circa mille euro. Tra acquisti e prelievi allo sportello bancario. La donna, assistita dagli avvocati Ilario Taddei e Mario Bruto Santini ha patteggiato un anno di reclusione con pena sospesa e 300 euro di multa. La sentenza - concordata tra difesa e il pm titolare del fascicolo, Mara Pucci - è stata emessa nei giorni scorsi dal gip del tribunale di Perugia, Angela Avila.

Secondo quanto emerso, la 44enne italiana, residente in provincia di Perugia, avrebbe sottratto il bancomat all’anziana donna presso cui prestava servizio - per il tramite tra l’altro di una cooperativa di cui era dipendente - e l’avrebbe utilizzata per fare compere. Tra le cose che avrebbe acquistato, riportate nel capo di imputazione, c’è una crema snellente, una crema corpo, un flacone di acqua micellare, due paia di pantaloni, una felpa, uno scaldacollo.

Secondo quanto appurato nelle indagini avrebbe utilizzato il bancomat dell’anziana anche per pagare un conto in farmacia, per fare acquisti in un negozio di abbigliamento e in una profumeria. In tutto, come detto, mille euro. Con la scelta del rito alternativo la 44enne, accusata di ricettazione, ha potuto beneficiare dello sconto di un terzo della pena.

