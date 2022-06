Terni, estate all'insegna dello spettacolo: tanti big nelle arene all'aperto

Simona Maggi 11 giugno 2022 a

Sarà un’estate ricca di concerti, spettacoli e rassegne. Tra i nomi noti del mondo della musica e dello spettacolo che verranno ospitati in location uniche come l'anfiteatro romano e Carsulae spiccano quelli di Drusilla Foer, Cosmo, Michela Giraud, Chiello, Agnes Obel, Kevin Morby, Edoardo Ferrario, Ludovico Einaudi, Angelo Branduardi, Arisa, Christian De Sica, Mario Biondi, Fabrizio Bosso.

Torna l'appuntamento con “Baravai” nella suggestiva cornice dell'anfiteatro romano con concerti, stand up comedy e spettacoli, organizzata dalla Cooperativa “Le Macchine Celibi” in collaborazione con “Degustazioni Musicali” e “Letz”. A dare il via alla terza edizione, lunedì 4 luglio 2022, è Kevin Morby, musicista e cantante americano che con i suoi sei acclamati album da solista e innumerevoli collaborazioni, si conferma come uno dei più apprezzati autori musicali contemporanei.

Giovedì 28 luglio sarà la volta dell’artista danese multi-platino Agnes Obel. Si proseguirà con lo spazio della rassegna dedicato alla stand up comedy, che per questa terza edizione ospita Drusilla Foer con il suo recital “Eleganzissima” salirà sul palco dell’anfiteatro romano sabato 30 luglio insieme alle Eterobasiche, duo comico divenuto famoso sui social. Il giorno successivo, domenica 31 luglio, vedrà ospite Michela Giraud. La stand-up comedian porterà in scena “La verità, nient’altro che la verità. Lo giuro!... Reloaded”. In apertura al suo show, Vittotov e Fabio Celenza. Venerdì 26 agosto sarà la volta di Chiello, che è riuscito ad affermarsi tra i protagonisti di spicco della scena trap italiana assieme al gruppo Fsk Satellite. Ad aprire il live ci saranno Thru Collected e il quintetto milanese Colla Zio che mescola barre e canto, urban e casse dritte, registri alti e riferimenti sociali attuali, raccontando la Generazione Z. L’evento che chiude la rassegna a tempo di musica è previsto per sabato 27 agosto con Cosmo. Infine martedì 6 settembre va in scena Edoardo Ferrario con “Il Dittatore Sanitario”, lo spettacolo di stand- up comedy che non risolve i problemi dei nostri tempi incerti, ma li mette in ordine sulla scrivania.

Spostandosi a Carsulae, il sito rientra in quelli scelti per ospitare la manifestazione Suoni Controvento. L'area archeologica di Carsulae ospiterà Ludovico Einaudi che proporrà, domenica 31 luglio alle 18, il suo nuovo lavoro “Underwater” mentre domenica 28 agosto, alle 21, arriverà Angelo Branduardi per inaugurare, insieme a Fabio Valdemarin, lo scavo e il restauro dell’anfiteatro romano reso finalmente fruibile. Il noto musicista presenterà il suo “Il cammino dell’anima” (uscito tre anni fa con testi tradotti e rielaborati da Luisa Zappa dall’opera originale di Ildegarda di Bingen).

Anche settembre sarà un mese ricco di appuntamenti con la decima edizione del tributo a Sergio Endrigo dal 2 al 4 settembre, guest star Arisa, a seguire Umbria jazz dal 15 al 18 settembre, in cartellone, tra gli altri, Christian De Sica, Mario Biondi e Fabrizio Bosso. Ancora, dal 23 al 25 settembre Terni Influencer & Creator Festival (Tic Festival), primo evento italiano interamente dedicato agli Influencer e ai Creator nazionali ed internazionali. Tra gli ospiti il Trio Medusa.

“E’ un cartellone estivo – spiega l'assessore comunale alla cultura, Maurizio Cecconelli – ricco di appuntamenti e con noti nomi del mondo dello spettacolo e della musica in location davvero suggestive. Anche la stessa città con i suoi angoli più storici farà da cornice a Umbria jazz e al festival degli influencer. L'obiettivo è offrire all'intera comunità ternana un ricco ventaglio di eventi per coloro che resteranno in città”.

