Perugia, infermiere aggredito da paziente: ha danneggiato anche l'ambulanza

Fra. Mar. 11 giugno 2022 a

a

a

Nuova aggressione ai danni di un operatore sanitario all’ospedale di Perugia. E, a rimetterci, anche in questa occasione, sono stati gli operatori di 118 e pronto soccorso che sono i primi con cui i pazienti hanno contatti. Ieri mattina un uomo ha aggredito gli operatori del 118 arrivati in suo soccorso a bordo di un’ambulanza, frantumando il vetro del mezzo e ferendo un infermiere alla mano.

Perugia, overdose in auto: va a sbattere contro un palo

“La Direzione - si legge in una nota -vuole esprimere vicinanza e solidarietà a tutti gli operatori che ogni giorno svolgono il proprio lavoro con grande spirito di abnegazione e procederà, in tutte le sedi, a tutela della salute dei propri dipendenti, nonché dei beni dell’azienda ospedaliera di Perugia”. Anche l’assessore alla Sanità, Luca Coletto ha espresso solidarietà agli operatori.

Entrano in un capannone e si ustionano: 15enne in prognosi riservata

“Gli ultimi episodi di violenza a danno degli operatori sanitari – dice – ci devono ancor di più far riflettere su quanto queste figure professionali preziose per il benessere della comunità, vadano tutelate. La Regione Umbria è molto attenta al fenomeno della violenza contro gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie e ancora una volta rivolgiamo l’invito a segnalare eventuali aggressioni, verbali o fisiche”. E’ il terzo caso in pochi giorni: già due persone sono state arrestate. L’uomo responsabile dell’aggressione di ieri mattina sarebbe scappato dopo il fatto.

Sanitaria no vax riammessa al lavoro in ospedale grazie alla certificazione del virologo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.