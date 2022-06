Bastia Umbra, anziana vaga in strada con pigiama e deambulatore: salvata dalla polizia

10 giugno 2022 a

Intervento fondamentale degli agenti della polizia di Assisi, che hanno tratto in salvo una signora anziana che vagava con il deambulatore, vestita con il solo pigiama e in stato confusionale a Bastia Umbra. A dare l'allarme è stata una passante, che aveva notato la donna, ultraottantenne, che con estrema fatica muoveva passi incerti spostandosi apparentemente senza meta.

Immediato l’arrivo della volante del commissariato di Assisi. Gli agenti, una volta raggiunta l’anziana, si sono avvicinati per prestarle soccorso e identificarla. Dopo averla coperta con un maglione offerto dalla passante che aveva richiesto l’intervento, i poliziotti hanno notato che la donna aveva in una mano un mazzo di chiavi. Hanno provato, quindi, a chiederle chi fosse e dove abitasse ma la signora ha risposto indicando solo il proprio nome senza tuttavia essere in grado di fornire l’indirizzo dell’abitazione. Alle successive domande degli agenti, però, ha ricordato anche il nome della figlia.

Grazie agli accertamenti condotti dai poliziotti, è stato possibile in breve tempo rintracciare la figlia che è stata allertata dalla sala operativa della Questura. A quel punto gli operatori si sono offerti di riaccompagnarla a casa con la Volante. Ma la donna ha declinato l’invito, preferendo rientrare a piedi ed è stata accompagnata passo dopo passo dai poliziotti. Giunti a casa, è stata riaffidata alle cure della figlia che ha ringraziato i poliziotti e la signora che aveva dato l’allarme per la premura mostrata verso l’anziana madre.

