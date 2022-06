Peste suina in Umbria, dalla Regione arrivano 1,5 milioni per interventi in allevamenti suinicoli e rafforzamento misure di contenimento dei cinghiali

10 giugno 2022 a

Allarme peste suina in Umbria, la Regione emana un bando da 1,5 milioni di euro per realizzare interventi per la salvaguardia degli allevamenti da patologie di natura sanitaria. L'assessorato all'Agricoltura, infatti, ha deciso di rafforzare le misure volte a prevenire negli allevamenti suinicoli allo stato brado e semibrado i rischi di contagio della malattia virale di cui sono stati segnalati casi sul territorio nazionale e recentemente in territori di province limitrofe al cuore verde. Così dunque, valutata valutata la straordinaria necessità e urgenza di adottare efficaci sistemi di prevenzione, al fine di salvaguardare il sistema produttivo regionale e la relativa filiera, la Giunta ha approvato l’emanazione del bando.

Beneficiari del bando che rientra fra le misure del Programma di sviluppo rurale 2014-2022, fa sapere l’Assessore regionale all’Agricoltura, sono le imprese agricole che gestiscono allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado iscritti alla Bdn (Banca Dati Nazionale) dell’anagrafe zootecnica. Sono concessi contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli che intendono realizzare, nei propri allevamenti suinicoli, specifiche misure di biosicurezza mediante idonei sistemi di recinzione, quali quelle doppie con adeguata capacità di resistere alle pressioni esercitate dagli animali, che prevengano il rapporto dei suini in allevamento con altri ungulati selvatici suidi, in particolare il cinghiale, che sono portatori di patologie trasmissibili per contatto.

Allo stesso tempo, informa l’Assessore regionale all’Agricoltura, in coerenza con le prescrizioni del Ministero della Salute relative alle attività da mettere in campo per la gestione della specie cinghiale, la Giunta regionale dell’Umbria ha deliberato un atto con cui sono stati definiti gli indirizzi sulla base dei quali gli uffici dell’ente hanno predisposto le indicazioni per gli Ambiti Territoriali di Caccia che prevedono l’aumento delle quote di abbattimento da programmare, finalizzate a un diradamento delle popolazioni, con particolare riguardo alle aree a maggior rischio.

