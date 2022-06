Cosa fare il weekend in Umbria, gli appuntamenti di sabato 11 e domenica 12 giugno. Gli eventi a Perugia, Santa Maria degli Angeli, Corciano e Acquasparta

Simona Maggi 10 giugno 2022 a

Al via un ricco fine settimana - sabato 11 e domenica 12 giugno - di rievocazioni a Perugia, Santa Maria degli Angeli e Acquasparta; kermesse da non perdere a Corciano. Fino a domenica a Perugia l’appuntamento è con la settima edizione di Perugia 1416. La città per l’occasione è divisa in 5 rioni: Porta Eburnea, Porta Santa Susanna, Porta Sant’Angelo, Porta Sole e Porta San Pietro. I protagonisti saranno esibizioni itineranti, sfide tra i rioni, concerti, corteo storico, spettacoli e molto altro ancora. Spazio anche alla gastronomia. Le taverne del magnifico rione di Porta Eburnea e di quello di Porta Santa Susanna apriranno alle 19. La prima ha sede presso i giardini Carducci e si potranno degustare numerosi piatti tra cui l’antipastone misto e quello di bruschette, le zuppa a base di fave o lenticchie, la carne alla brace, il cinghiale con torta ed erba e la porchetta per concludere con il torcolo del Contado di Fontignano e i tozzetti con il vino del Priore. Per info e prenotazioni contattare il 349/4972121 oppure il 338/7719632. La taverna del magnifico rione di Porta Santa Susanna è situata presso la Pinseria Hamburgheria Torre degli Sciri, in via dei Priori, 96. Sarà possibile degustare le pinse speciali intitolate a ciascuno dei cinque magnifici rioni e gli hamburger dedicati a tutti i perugini famosi, oltre ad altri 100 diversi tipi di pinse, 20 di hamburger e taglieri vari. Non è necessaria la prenotazione. Fino a domenica resterà aperta dalle 19,30 anche la taverna del magnifico rione Porta San Pietro, situata presso il circolo del Tempo Bono in via del Cortone, 45. Tutte le sere si potrà degustare carne alla brace; oggi e domani il menu prevede anche piatti tipicamente medievali accompagnati dallo spettacolo di "Mangiafuoco". Posti all’aperto ed al chiuso con prenotazione obbligatoria al 335/5375501 oppure 335/1200921.

Spostandosi a Corciano fino a domenica l'appuntamento è con mostre, concerti, performance, danza, laboratori e socialità. Il borgo si riappropria del Rigo. Sarà un weekend multidisciplinare aperto a tutte e tutti (grandi e piccoli) con tante attività e laboratori partecipativi, mostre, concerti e socialità. La tre giorni arriva al termine di un percorso che in questi mesi ha visto i residenti (e persone provenienti da fuori comune), gli artisti e gli educatori coinvolti nel progetto interagire attraverso diverse discipline performative con l'obiettivo di costruire percorsi di partecipazione e rigenerazione del quartiere. Kiub è stato un progetto multidisciplinare di innovazione sociale che ha avuto come obiettivo la creazione e la riqualificazione degli spazi di prossimità all’interno delle aree residenziali tramite la pratica artistica. Sarà, invece, Santa Maria degli Angeli (Assisi) ad ospitare, da oggi fino al 18 giugno, il Palio del Cupolone. Sarà come tornare indietro nel tempo ovvero nell'Ottocento. Questa sera alle 21.30 in piazza Garibaldi si terrà l'apertura della festa con la lettura dei bandi di sfida, seguirà lo spettacolo danzante a cura di Umbria Ballet. Sarà sempre piazza Garibaldi ad ospitare domani alle 18.30 la disfida giochi dei Muje e l'assegnazione del minipalio. Alle 22.30 l'appuntamento è con il Palio all’opera, concerto in piazza di musiche dell’Ottocento a cura dell’orchestra lirica umbra (in caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Lyrick). Domenica si inizierà alle 17.30 con la sfilata dei cortei storici dei rioni in piazza Garibaldi e per le vie del centro.

Torna da domani fino al 26 giugno ad Acquasparta la festa del Rinascimento. Sfilate in costumi d’epoca, sfide fra contrade, spettacoli, iniziative per i più piccoli e le immancabili taverne tipiche, saranno infatti gli ingredienti della XXIII edizione della festa, durante la quale le tre contrade del borgo (San Cristoforo, Porta Vecchia e Il Ghetto) si contenderanno le “chiavi” della città. La Festa del Rinascimento di quest'anno ha come titolo “Theatrum Totius Naturae”, opera iniziata e mai conclusa di Federico Cesi, che avrebbe dovuto essere la nuova grande enciclopedia scientifica naturalistica, costruita grazie alla libera osservazione sperimentale con gli innovativi, per l’epoca, strumenti tecnici della ricerca, il telescopio e il microscopio. La kermesse si aprirà questa sera alle 21.30 con il “Grande corteo delle contrade”. Le tre contrade si sfideranno poi durante i quindici giorni di festa, in diverse gare a cui il pubblico potrà assistere: la gara gastronomica (in programma lunedì 13 giugno) che quest’anno ha come protagonista il tartufo. Molteplici le iniziative collaterali rivolte al pubblico che andranno ad arricchire il programma: dalle passeggiate fotografiche alla scoperta del territorio, degli animali, delle orchidee spontanee, degli arbusti ed alberi tipici; alla degustazione di vini nelle sale rinascimentali di palazzo Cesi; agli spettacoli teatrali, di teatro di strada, improvvisazione teatrale, teatro acrobatico e con effetti pirotecnici, che si terranno a partire da domenica alle 22 quando in piazza Federico Cesi, la compagnia teatrale Kronos metterà in scena “Kaccia alle Streghe”, suggestivo spettacolo che racconta come la minaccia di stregoneria sarà la scintilla che accenderà il fuoco dell'intolleranza e come superstizione o razionalità saranno il vero ago della bilancia. Non mancheranno dei momenti dedicati ai più piccoli con “L’Accademia della piccola lince”, laboratori legati al tema della scienza e della conoscenza scientifica. Diversi poi gli appuntamenti di approfondimento culturale a tema natura, enogastronomia, scienza, filosofia a partire da quello in programma per domenica 12 giugno alle 18 dal titolo “Il Rinascimento fra magia, filosofia naturale e scienza” a cui interverrà la Flavia Marcacci, docente di storia del pensiero scientifico presso la facoltà di filosofia della Pontificia Università Lateranense; in questa occasione sarà presentata l’importante opera degli Accademici lincei.



