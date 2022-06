Con il cuore, la solidarietà in diretta da Assisi stasera, venerdì 10 giugno, in tv su Rai 1: gli ospiti

10 giugno 2022 a

a

a

Si aprirà sulle note di Imagine di John Lennon la serata di Con il cuore in onda stasera, venerdì 10 giugno dalle 21.25 su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti e la partecipazione di Francesco Gabbani, Malika Ayane, Nek, Al Bano e Raoul Bova. Sul palco si alterneranno testimoni di solidarietà e fraternità e ci sarà un collegamento esclusivo con i frati a Kiev in prima linea in Ucraina.

Assisi e Gubbio unite nel segno dei santi e dalla balestra antica con Balestrando per Francesco e Ubaldo

Per sostenere i francescani e partecipare alla gara benefica basta inviare un sms o chiamare da telefono fisso al 45515. “Se è vero che carità è ‘stare vicino a una persona che soffre’ è carità anche avere il coraggio di amare ed essere solidali. Basta un piccolo gesto, un sms al 45515”. Anche quest’anno i frati del Sacro Convento di Assisi e Claudio Cutuli insieme a favore della solidarietà. Il maestro tintore ha realizzato, per l’occasione, un foulard che riproduce “Il sogno delle armi” di Giotto, affresco della chiesa superiore della Basilica di San Francesco d’Assisi.

Derby a tre per il titolo di capitale della cultura 2025: Assisi, Orvieto e Spoleto

Con il Cuore 2022 verrà trasmesso in simulcast su Rai Radio1 e RaiPlay e andrà in onda in replica domenica alle 16.10 sempre su Rai 1. Fino al 31 luglio sarà possibile donare 2 euro al 45515 con un sms da cellulare WindTre, Tim, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Oppure 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb e Tiscali e 5 euro con chiamata da rete fissa Twt, Convergenze, PosteMobile.

Cresce il turismo di lusso: 15% in più della categoria media

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.