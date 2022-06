Fioritura a Castelluccio, stop alle auto solo dall'Umbria

Chiara Fabrizi 10 giugno 2022 a

Per i tre weekend della fioritura camper off limits sia dal lato umbro che da quello marchigiano, ma lo stop al transito per le auto scatta solo per chi vuole arrivare a Castelluccio da Norcia, mentre dai due accessi di Castelsantangelo sul Nera (Macerata) e Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) il traffico resta aperto a differenza della sosta e della fermata, che saranno vietate a tutti i veicoli. Malgrado parcheggi e navette, insomma, dai varchi marchigiani il pericolo di ingorghi non è scongiurato, tanto che sul tavolo c'è l’ipotesi di istituire blocchi temporanei nel caso in cui il traffico dovesse risultare intenso.

Il caldo fa accelerare la fioritura

Hanno preso forma le regole per la viabilità dell'ultimo weekend di giugno (25-26) e dei primi due di luglio (2-3 e 9-10), quando sono attese folle di turisti per assistere alla fioritura a Castelluccio. C’è ancora da attendere, invece, per la mappa dei parcheggi e i dettagli per le navette con relativi prezzi. Intanto anche a Castelluccio nelle ultime 24 ore è tornata a cadere la pioggia e si è allentata la morsa del caldo, che finora ha accelerato i tempi tradizionali della fioritura. L’organizzazione della viabilità è stata definita dai Comuni di Norcia, Castelsantangelo sul Nera e Arquata del Tronto che insieme al Parco dei Sibillini per la prima volta si siedono al tavolo per tentare di gestire congiuntamente i flussi turistici.

Fioritura Castelluccio, le regole: sì al transito, no alla sosta delle auto

L’accesso a Castelluccio resta libero da lunedì al venerdì a qualsiasi tipo di mezzo, ma per i tre weekend della fioritura scatterà lo stop totale ad auto e camper lato Umbria e a poter superare la barriera di Norcia saranno motociclisti, bus turistici, residenti, dimoranti, esercenti e disabili. Tutti gli altri, invece, dovranno lasciare le auto nei parcheggi a valle e utilizzare i minibus per arrivare a Castelluccio. La prenotazione è definita “indispensabile” e “a breve verrà attivato il relativo servizio”, come spiega un post sul sito di Parchi aperti che si occupa della sosta. Dalle Marche, invece, “il solo transito con auto (no camper) sarà anche consentito – è scritto nella nota - a coloro che, a prescindere dalla fioritura, abbiano la necessità di andare da Castelsantangelo verso Arquata o viceversa”, ma c'è “l’assoluto divieto di sosta e fermata”, così come comunicato dai quattro enti coinvolti. In particolare, da “Castelsantangelo si potrà procedere verso Arquata attraverso la strada provinciale, mentre da Arquata in direzione Castelsantangelo il transito verrà deviato sulla strada Delle Cavalle”.

