Terni: emissioni zero, mille posti di lavoro a rischio nel settore automotive del Ternano

Sono più di mille nel Ternano i lavoratori a rischio, tra diretti e indiretti, impiegati in aziende e officine meccaniche che riparano motori e nei negozi che vendono ricambi che rischiano di perdere i auto. E’ uno dei possibili effetti del provvedimento votato dall’europarlamento di Strasburgo che prevede il taglio del 100 per cento delle emissioni di anidride carbonica, a partire dal 2035.

Questo significa che fra 13 anni non potranno più essere vendute auto a combustione, ma solo elettriche. “Da parlamentare eletto in rappresentanza del territorio ternano - spiega l'onorevole Raffaele Nevi, vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera - sono ancora più preoccupato in quanto sono numerose le aziende locali che lavorano prioritariamente nella filiera dell'industria dell’auto, soprattutto nella produzione delle marmitte e delle componenti meccaniche. Mi pare assurdo che la sinistra nazionale, con il silenzio dei rappresentanti locali, esulti per questo colpo inferto in un periodo così difficile a queste importanti industrie e ai tanti lavoratori che rischieranno il lavoro o la cassa integrazione”.

Nevi ricorda infatti che la misura è stata votata da Pd, M5s e da tutta la sinistra europea. “Forza Italia - dice Nevi - continuerà a battersi, con in testa Silvio Berlusconi e Antonio Tajani, per evitare che tale scelta del Parlamento europeo possa essere avallata dal Consiglio e dalla Commissione europea e diventare definitivamente esecutiva”.

Per l'onorevole Nevi ci sono anche due immediate conseguenze. “Da una parte diventeremo più dipendenti dalla Cina – continua Nevi - che ha i componenti essenziali per fabbricare motori elettrici e dall’altra le migliaia di imprese che vivono grazie alla fornitura dei componenti dei motori, si troveranno a non poter più produrre, quindi varranno zero e i loro lavoratori, formati per quel lavoro, lo perderanno. Il Ppe, con Forza Italia in testa, aveva proposto di modificare l'obiettivo con un passaggio al 90 per cento delle emissioni da tagliare al fine di non interrompere questa fondamentale filiera che già produce motori con bassissimi livelli di emissioni”. Il coordinatore nazionale di FI e vicepresidente del Ppe, Antonio Tajani, ha chiesto un incontro al premier Draghi e presto incontrerà i sindacati per difendere i lavoratori a rischio.

