Sostenibilità, imprenditori e istituzioni insieme: "Umbria può fare scuola al mondo"

Il primissimo passo verso un nuovo modello di sviluppo che vede istituzioni, imprese e società civile camminare insieme per un’Umbria verde e sostenibile è stato fatto. Ieri, alla Sala dei Notari del Comune di Perugia, si è svolto il convegno “Umbria laboratorio di sostenibilità” voluto dalla Fondazione Valtiberina per per discutere di nuovi modelli di economia generativa.

Un appuntamento che, solo casualmente, è arrivato all’indomani della firma del procotollo a Palazzo Chigi che vede l’Umbria tra le regioni capofila per i distretti dell’idrogeno verde. “Un esempio di come non ci si limiti alle parole ma si portino avanti impegni concreti”, ha tenuto a precisare il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, nel suo saluto alla sala.

Mentre monsignor Francesco Soddu, vescovo di Terni e delegato Cei alla pastorale del lavoro, giustizia e pace, ha evidenziato - rifacendosi all’esortazione Evangelii Gaudium di Papa Francesco - come sia impossibile arrivare a una comunità sostenibile se non partendo dagli ultimi. “In Umbria abbiamo due grandi temi da affrontare che sono quelli della denatalità e dell’invecchiamento della popolazione - ha spiegato la presidente Donatella Tesei - dobbiamo lavorare insieme per dare ai nostri giovani garanzie e certezze, per consentirgli di avere un lavoro e mettere su famiglia. L’impresa veramente sostenibile è quella attenta non soltanto all’ambiente ma anche al benessere delle persone - ha aggiunto la presidente - Il momento è complesso ma questa regione ha potenzialità straordinarie che possono fare dell’Umbria non solo un laboratorio di sostenibilità ma un modello per il mondo”. Un concetto condiviso in pieno da Massimo Mercati, vice presidente della Fondazione Valtiberina e ad di Aboca. “Ma da soli non si va da nessuna parte - ha però puntualizzato - bisogna camminare tutti insieme verso una crescita qualitativa che sia ecologicamente valida, economicamente sostenibile e socialmente equa. Solo così l’Umbria potrà fare scuola all’Europa e al mondo”.

All’incontro, moderato dal giornalista Giuseppe Castellini, sono intervenuti anche l’onorevole Mauro Del Barba, presidente di Assobenefit e promotore in Italia della legge sulle società benefit e Paolo Di Cesare, cofondatore di Nativa, prima b corp italiana mentre Pedro Tarak e Matt Sykes hanno raccontato, rispettivamente, le loro esperienze in Sud America (Argentina) e Australia, a Melburne.

Il convegno si è concluso con una tavola rotonda che ha visto protagonisti alcuni dei rappresentanti di aziende umbre che fanno della sostenibilità il loro pane quotidiano: oltre all’ad di Aboca, Mercati, c’erano Luca Margaritelli (amministratore delegato Margaritelli spa), Zefferino Monini (ad Monini spa), Alessandra Barocci (responsabile ambientale Acciaieria gruppo Arvedi), Alessandro Meozzi (direttore relazioni esterne Pac 2000) e Alessandro Luzzi, presidente del consorzio EcoVprint.

