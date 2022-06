Buco Umbria Mobilità, quattro rinvii a giudizio

Francesca Marruco 10 giugno 2022 a

Gli “interessi pubblici” di Umbria Tpl e Mobilità erano “stabilmente asserviti” a interessi privati. A quelli delle società romane Cotri e Roma Tpl, “quali espressioni degli interessi personali di Antonio Pompili, Marco Cialone e Vittorio Ficchi” per il tramite dell'ex direttore generale della stessa Um, Paolo Paduano, che, “in cambio ha ricevuto lauti compensi derivanti dalla stipula di due contratti di collaborazione, incurante degli ingenti danni patrimoniali causati” alle aziende umbre. Anzi, la “gestione delle società umbre” sta scritto agli atti dell’inchiesta sul buco di Umbria Mobilità, nell’ambito della quale i finanzieri di Perugia avevano messo i sigilli a beni mobili e immobili per 8 milioni, è stata talmente condizionata dagli interessi privati e illeciti, che sono state assunte iniziative economiche “contrarie a ogni logica aziendale”. Non solo.

Umbria mobilità buco nero: piano per ripianare 104 milioni di debiti in dieci anni

In un secondo momento, quando ormai Um era stata trascinata nel vortice delle aziende romane per cui erano stati paventati enormi introiti, c'è stato anche “l'omesso avvio di qualsiasi iniziativa volta a ottenere il pagamento di almeno parte degli ingenti crediti maturati nei confronti delle società cooperative romane” favorendo invece un “vertiginoso accumulo di crediti non riscossi nei confronti delle consortili romane”. E’ per tutti questi motivi che l’ex direttore generale di Umbria Mobilità – poi Mobilità Spa - Paduano e gli altri tre sono stati rinviati a giudizio. Lo ha stabilito ieri il gip, Piercarlo Frabotta, accogliendo la richiesta del sostituto procuratore, Manuela Comodi. Per i quattro, per cui il processo inizierà il 18 gennaio 2023 le accuse vanno dall’associazione a delinquere alla truffa aggravata, dall’induzione indebita alla bancarotta fraudolenta.

Umbria Mobilità affossata da mazzette e favori

L’inchiesta era nata dopo che è il titolare della Autoservizi Tpl, una piccola ditta di trasporti va dal pm Comodi e racconta un sistema ventennale fatto di corruzioni continue per garantirsi introiti. Paduano secondo gli inquirenti avrebbe percepito 1.861.529,34 euro dal 2010 al 2016 da Cotri e Roma tpl per “soddisfare gli interessi dei sodali” condizionando la gestione delle società umbre. Ieri il suo legale, l’avvocato Luciano Ghirga, che aveva chiesto il dissequestro della villa di Paduano ha rinunciato alla sua istanza. Nel processo le parti civili Autotrasporti tpl e Um sono assistite da Luca Gentili. Gli indagati invece, oltre che dall’avvocato, Luciano Ghirga, anche dai legali Bruno Assumma e Alessandro Diddi.

“A Paduano 250 mila euro per sbloccare la pratica”

