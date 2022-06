Perugia, sanitaria no vax riammessa al lavoro grazie alla certificazione del virologo

Alessandro Antonini 10 giugno 2022 a

Sospesa dall’ordine professionale dei tecnici di laboratorio per mancata vaccinazione Covid, una sanitaria perugina è stata reintregrata prima ancora della decisione di merito del Tar. Sospensione annullata. Per farla tornare al lavoro ci sono voluti l’intervento del legale e l’esenzione addirittura da parte di un virologo.

Secondo cui la donna sarebbe a rischio trombosi per qualsiasi tipo di vaccinazione. Così la tecnica di laboratorio dell’ospedale di Perugia è potuta tornare ad esercitare il 7 giugno scorso, quanto è stata per l’appunto annullata la sospensione, ha fatto sapere l’avvocato Savina Caproni.

Il Tar Umbria, su ricorso della legale, si era già pronunciato, in via cautelare, chiedendo all’ordine dei tecnici sanitari di Perugia e Terni di rivedere la posizione presa, alla luce delle recenti riforme introdotte dal decreto del 24 marzo. Ossia di revocare la sospensione della sanitaria. Lo stesso ordine, però, era rimasto sulla sua posizione.

Così lo studio legale Caproni (oltre a Caproni, Francesca Di Cesare ed Elia Picchiò), ha presentato i motivi aggiunti.

Solo a questo punto, l’ordine, su espressa decisione del Tar, ha annullato la sospensione.

“La sanitaria - spiega l’avvocato Caproni - svolge attività in isolamento. Processa provette non a contatto con pazienti. Oltre a questo è affetta da gravi patologie che integrano gli estremi della pericolosità, chiesta ai fini dell’esonero vaccinale, di tutti i vaccini. Nonostante gli esami clinici prodotti, il medico di base si è sempre rifiutato di redigere l’esonero. C’è voluto l’atto di uno specialista, un virologo, che per lei ha accertato la pericolosità dei vaccini Covid. La nostra cliente, oltretutto, è in possesso di immunità naturale, nonostante sia guarita dal Covid da più di un anno. Questa dolorosa vicenda ha generato molta sofferenza alla nostra cliente, vittima di gravi ingiustizie”, conclude Caproni.

